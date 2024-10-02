快訊／台鐵明午前「全線對號列車停駛」　區間車視風雨機動行駛

▲颱風影響，台鐵明天全線對號列車停駛。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

「山陀兒」颱風中心往台灣逼近，全台明(3日)續放颱風假，台鐵公司晚間宣布，明天中午前全線對號列車停駛，基隆＝彰化間區間車正常行駛，視風雨狀況調整，東部區間車視風雨機動行駛；南迴線全面停駛。

台鐵晚間公布明天中午12時前運行計畫，除南迴線所有列車全線停駛外，西部幹線、東部幹線對號列車也全部停駛，明天只開區間車，西部幹線基隆到彰化間區間車正常行駛，視風雨調整，彰化到枋寮間視風雨機動行駛；東部幹線區間車花東間視風雨機動行駛，台北往花蓮僅開到和仁或和平，花蓮上行到宜蘭僅開到新城站。

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台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。



10月3日12時前列車行駛計畫：

1、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(1) 對號列車全部停駛。

(2) 區間(快)車：

1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整。

2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛。

2、 東部幹線：

(1) 對號列車全部停駛。

(2) 區間(快)車：

1. 下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形

機動調整。

2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

3. 花蓮=台東間視風雨狀況機動行駛。

3、 南迴線：

南迴線全線停駛。

4、 支線：

平溪線、深澳線、六家線、內灣線、集集線、沙崙線全部停駛。



