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柬埔寨跨國擄人詐騙引關注　南投杜絕人口販運園遊會10／19登場

▲柬埔寨跨國擄人詐騙案件近年屢屢發生，圖為航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲柬埔寨跨國擄人詐騙案件近年屢屢發生，圖為航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為回應社會大眾對於人口販運問題的關注，南投縣政府將於10月19日舉辦「齊手杜絕人口販運～園遊會」，結合闖關活動和胖卡車美食盛會，邀請縣民共同參與，提升對於人口販運的認識與防範意識。

縣政府社會及勞動處林志忠處長表示，近年來屢有國人遭以高薪詐騙前往柬埔寨工作後，因為不願意從事電信詐騙等不法活動，致遭毆打、拘禁及勒贖「違約金」等情形發生，這些不法手段涉犯《人口販運防制法》，最高可處7年以上有期徒刑、得併科最高700萬元罰金。

縣府為讓民眾、雇主、事業單位及在台合法工作的外國人了解《人口販運防制法》，特舉辦此次園遊會活動，透過有趣的闖關活動及戲劇表演等加深民眾對「人口販運」的認知並加強防範，呼籲大家共同努力，以杜絕人口販運。

本次園遊會於10月19日（六）上午8時30分在縣府旁縣民廣場舉辦，活動採自由入場，每人限領一張闖關卡，數量有限以現場公告領完為止，完成闖關即可兌換一張100元園遊券，讓參加者在活動中了解如何識別和防範人口販運；現場還有多家受歡迎的胖卡車可以兌換美味小吃，縣府邀請民眾踴躍參與。

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