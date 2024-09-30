警加入詐團「投資群組」約面交　逮3車手扣60萬

記者張君豪／台北報導

警方近來想方設法嚴打詐欺犯罪，內湖分局文德所警員日前在網路巡邏時，發現臉書有股票名師社團，張貼「免費明牌、穩定獲利、投資達人」吸引民眾加入LINE社團領飆股資訊，警方發現股票名師粉專內容空洞且按讚分享數太少，研判是詐團成立，偽裝成投資民眾加入粉專和LINE群組，並約定與詐團理財專員面交現金，警方守株待兔先後逮捕2名面交車手及一名監控成員，並查扣贓款60萬元及工作證、手機、保密協議等證物。

▲警方偽裝成投資民眾，逮捕3名收款監控車手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





內湖文德所警員9月11日11時許在新湖二路329號前逮捕史姓車手（男性、61歲、經查有槍砲、公危前科）及監控車手沈男（28歲、有妨害自由前科），警方陸續佯稱要投資詐團，13日10時53分又在新湖二路329號前逮捕孫姓車手（44歲、經查有洗錢、妨害自由等前科），並在他們身上搜出詐騙其他民眾的現金，綜計新台幣60萬元，訊後依觸犯詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

內湖警方呼籲，FB、IG、LINE、YOUTUBE頻道充斥著各種詐騙投資廣告，民眾於投資前應先做足功課、循合法管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「保證獲利，穩賺不賠」話術一定是詐騙，若有任何疑問可撥打反詐騙165專線諮詢。





►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

