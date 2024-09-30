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調查：5成台灣人每週碰詐騙　近3成1小時內掉陷阱

詐騙。（圖／達志影像）

▲「個資盜用」、「投資詐騙」與「購物詐騙」為亞洲所有國家的共同隱憂。（示意圖／達志影像）

文／中央社

Gogolook（走著瞧）旗下數位防詐軟體Whoscall與全球防詐聯盟GASA及防詐服務商ScamAdviser今天（30日）發布「亞洲詐騙調查報告─台灣篇」，結果顯示，台灣超過5成民眾每週都會接觸詐騙，近3成受騙者在接觸詐騙後1小時內支付金錢或提供個資。

GASA「亞洲詐騙調查報告」針對亞洲13個地區、近2萬5000名受訪者進行調查，列出亞洲各國最常見的10大詐騙手法。整體而言，「個資盜用」、「投資詐騙」與「購物詐騙」為亞洲所有國家的共同隱憂。

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報告顯示，台灣民眾遭遇最多的威脅為個資盜用（24%），與日本、新加坡、越南、中國情況相似。台灣民眾遭遇第2多和第3多的詐騙手法分別為購物詐騙（15%）和企業冒名詐騙（13%）；假冒親友詐騙、中獎/優惠詐騙以11%並列第4，反映詐騙手法多樣化且靈活運用人際信任及促銷心理。

報告也指出，近3成（27%）的台灣民眾在首次接觸詐騙後1小時內，就落入詐騙陷阱，進而付款或提供個資，反映出詐騙運用恐慌或貪婪的心態，讓受害者幾乎沒有反應和防範的時間。約19%的受騙者會在幾天內上當；另外15%的受害者情況更複雜，騙局持續時間從數週、數月甚至數年不等。

當台灣民眾被詢問曾經在哪些數位平台遇過詐騙時，Facebook（臉書）連續2年名列詐騙接觸率最高的社群媒介，有63%的民眾都曾遇過詐騙。詐騙手法以假冒投資專家或分析師投放廣告為主，引誘受害者投資或購買假的金融產品。

調查顯示，47.1%的台灣用戶曾在通訊軟體LINE遇到詐騙。除了常見的假投資群組外，詐騙手法也越來越多樣化，利用「寵物投票」、「輔助認證」等誘餌，吸引民眾點擊不明連結，引導至釣魚網頁輸入LINE帳號密碼或個資，導致個資或LINE帳號密碼被盜用。

調查結果也發現，近4成台灣受訪者自認曾收到疑似透過人工智慧（AI）生成的詐騙簡訊。詐騙集團利用生成式AI大幅加快詐騙文本生成速度，加上AI機器人自動化發送，使詐騙案件層出不窮。

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