山陀兒太會挑日子！陳其邁發警告：登陸時間強碰「最糟狀況」

▲山陀兒颱風中心移動持續緩慢，預估颱風中心將於3日上午8時左右登陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風中心移動持續緩慢，根據中央氣象署的最新預報，預估颱風中心將於明（3）日上午8時左右登陸。高雄市長陳其邁特別提醒市民，颱風登陸前後風強雨驟，今（2）日晚間8時與明（3）日上午8時又剛好遇到漲潮及暴潮影響，潮水位超過天文大潮注意值，會嚴重影響排水。

根據中央氣象署資訊，預估颱風中心將於3日上午8時左右登陸，又剛好遇到漲潮及暴潮影響，潮水位超過天文大潮注意值，會嚴重影響排水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲山陀兒登陸時間強碰「大潮」，陳其邁發聲警告 。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友對此留言「今年颱風很會挑時間，凱米挑年度大潮，山陀兒挑初一」、「剛好農曆初一，正是大潮之時」，陳其邁呼籲沿海與地勢低窪地區民眾務必注意，在颱風中心登陸前後要特別防範強風與強降雨可能帶來的災害。

而明（3）日高雄市風力預測平均風力9-10級，最大陣風12-13級，雨量預測400毫米，已達停班停課標準。高雄市府考量山陀兒颱風結構完整，預估從北高、台南附近登陸，高雄市全境處於暴風圈籠罩範圍，需嚴防致災性風雨，為維護市民安全，故宣布高雄市明(3)日停止上班、停止上課。