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颱風天手機進水「她開1大招」手機孔狂噴水！2萬人朝聖：我也用過

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲手機進水用1招秒解。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

中颱山陀兒緩步襲台，南部、東部地區已有明顯風雨，一名網友表示，颱風天下大雨，室友的手機掉到馬路上不小心進水了，於是用一招，播放韓國男團的「排水神曲」，沒想到手機裡的水全都噴出來，效果超顯著，驚呆所有人，「學到了！」

有網友在Threads發文，室友在颱風天外出時，手機意外掉到馬路上，結果進水了。回到家後，他建議室友播放韓國人氣男子團體Stray Kids的歌曲《MIROH》。沒想到，這首歌一播放，手機就像噴泉一樣將水噴出來，驚呼「快笑死，MIROH排水神曲真的不是叫假的，親測有效，桌上的水珠全都是噴出來的。」

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貼文超過2萬次瀏覽，網友笑喊，「我以前都用排水捷徑，現在知道要用MIROH了」、「雖然是好用，但手機還是要拿好啊」、「超好笑迷孩的歌辨認度超高（第一時間先看影片），吵到可以拿來排水」、「這也太有趣了」、「超好笑巨好用」。還有人透露，自己也用過這招排水，「我上次耳機進水也是播Miroh！真的超級有用哈哈哈」。

由 @staystay__8 發佈
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事實上，蘋果在最新技術支援指南公布，手機進水正確的處理方式，如果iPhone充電時出現「液體偵測提示」，最好立刻拔除充電設備，手機接口朝下、面向地板，用手輕拍機體，讓多餘液體排出，然後把iPhone保存於空氣流通的乾燥之處，等待至少30分鐘，再嘗試充電。

如果接下來依然出現液體偵測提示，就必須再次拔除充電設備，讓手機完全處於乾燥環境24小時之後，再試著充電。等待整整一天之後，若iPhone還是跳出液體偵測提示、無法充電，可以把充電頭及充電線全都拔除，再重新插上。如果以上方法都沒有用，可能就需要送修，或者考慮換一支手機了。

「地標網通」也公布「手機進水的5個急救步驟」：

1.立刻關機：立刻先將手機關機，因為水氣會進入到手機的主機板內， 若是保持開機狀態就會產生溼氣，並造成主機板的腐蝕或損壞。

2.擦乾外殼：使用乾毛巾或布將所有在手機表面的水分擦乾，並特別留意耳機孔或充電孔等小孔洞，這些孔洞可以使用棉花棒來擦拭。

3.移除SiM卡：拆下保護殼、SiM卡、耳機塞等所有配件，讓沾濕的地方能有機會接觸空氣，以此加速水分蒸發。

4.陰涼處晾乾：將手機放在通風良好的陰涼處晾乾，這時候可使用電風扇輔助，也可將手機放進有乾燥劑的夾鏈袋中，加速水分吸收。

5.送修：做完以上步驟後，「地標網通」也建議可以立刻將手機送往各維修中心進行檢修。

颱風天手機進水「她開1大招」手機孔狂噴水！2萬人朝聖：我也用過

由 @staystay__8 發佈
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