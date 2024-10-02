山陀兒逼近　天空突現「絕美圓形彩虹」！台北101高空夢幻視角曝

▲絕美圓形彩虹。（圖／翻攝自台北101臉書）



記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風龜速滯留，今早颱風減弱為中颱，各地天氣也比預想中穩定，預估深夜到3日早上登陸，並帶來強勁風雨。然而，9月30傍晚有民眾捕捉到超壯觀的「圓形彩虹全景」，台北101以高空視角，拍下這驚人的一幕，網友讚嘆「太美了！老天爺的藝術！」

台北101在臉書粉專發文，30日傍晚透過窗戶看到驚喜的一幕，居然有一整圈的彩虹，「跟大家分享傍晚的絕美完整彩虹，太幸運了，颱風靠近提醒大家務必小心安全哦！」

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照片曝光，網友們直呼超美，並分享自己拍到的彩虹，「怎麼會這麼漂亮！瘋掉」、「也太美太夢幻」、「原來彩虹真的是圓的」、「拍攝者絕對超幸運」、「你確定這不是有人施展圓形魔法嗎」、「超漂亮而且超完整」、「全台最高窗編！」「好像是一道屏障，過去就是另一個世界」。

根據中央氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風目前中心在高雄西南方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入雲林以南及台東陸地，對苗栗以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

中央氣象署表示，雖然颱風因為滯留太久，本身強度開始逐漸減弱，但登陸時風力仍有一定的威力！提醒嘉南高屏的朋友嚴加戒備，請盡速固定好室外懸掛物及有傾倒墜落風險的物品（如：盆栽、招牌、看板、鷹架、圍籬、鐵皮、水塔等）。