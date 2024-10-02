　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒逼近　天空突現「絕美圓形彩虹」！台北101高空夢幻視角曝

▲▼ 。（圖／翻攝自台北101臉書）

▲絕美圓形彩虹。（圖／翻攝自台北101臉書）

記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風龜速滯留，今早颱風減弱為中颱，各地天氣也比預想中穩定，預估深夜到3日早上登陸，並帶來強勁風雨。然而，9月30傍晚有民眾捕捉到超壯觀的「圓形彩虹全景」，台北101以高空視角，拍下這驚人的一幕，網友讚嘆「太美了！老天爺的藝術！」

台北101在臉書粉專發文，30日傍晚透過窗戶看到驚喜的一幕，居然有一整圈的彩虹，「跟大家分享傍晚的絕美完整彩虹，太幸運了，颱風靠近提醒大家務必小心安全哦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光，網友們直呼超美，並分享自己拍到的彩虹，「怎麼會這麼漂亮！瘋掉」、「也太美太夢幻」、「原來彩虹真的是圓的」、「拍攝者絕對超幸運」、「你確定這不是有人施展圓形魔法嗎」、「超漂亮而且超完整」、「全台最高窗編！」「好像是一道屏障，過去就是另一個世界」。

根據中央氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風目前中心在高雄西南方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入雲林以南及台東陸地，對苗栗以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

中央氣象署表示，雖然颱風因為滯留太久，本身強度開始逐漸減弱，但登陸時風力仍有一定的威力！提醒嘉南高屏的朋友嚴加戒備，請盡速固定好室外懸掛物及有傾倒墜落風險的物品（如：盆栽、招牌、看板、鷹架、圍籬、鐵皮、水塔等）。

ET快訊
快訊／宮崎機場「滑行道」爆炸　挖出226kg炸彈
快訊／山陀兒開始小跑步！　最快今深夜登陸
快訊／山陀兒釀1死！　駕駛遭巨石砸中身亡
山陀兒估明晨登陸「風雨最有感」　北部不要輕忽
LIVE／山陀兒甩雨「台東灌破1千毫米」　氣象署最新說明
山陀兒動了！下午開始加快腳步　風雨會更加有感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風攪局！彰化2鄉鎮定點收垃圾　重陽禮金延後發放

快訊／山陀兒「眼牆逐漸塌陷」！　強度持續減弱

山陀兒「驚變愛心大眼」　大票人朝聖：果然愛台灣

山陀兒開始小跑步！最快今深夜登陸　南部防致災性強風

華信、立榮明國內線航班全取消　一圖看陸海空交通異動

PTT無預警大當機！　鄉民哀號：伺服器也放颱風假

台中風有多大？望高寮鏡頭君瘋狂晃　網喊：搖滾區

山陀兒登陸後「估影響到周五下半天」　網驚見日曆：很會挑日子

山陀兒逼近　天空突現「絕美圓形彩虹」！台北101高空夢幻視角曝

LIVE／山陀兒甩雨「台東灌破1千毫米」　氣象署最新說明

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

颱風攪局！彰化2鄉鎮定點收垃圾　重陽禮金延後發放

快訊／山陀兒「眼牆逐漸塌陷」！　強度持續減弱

山陀兒「驚變愛心大眼」　大票人朝聖：果然愛台灣

山陀兒開始小跑步！最快今深夜登陸　南部防致災性強風

華信、立榮明國內線航班全取消　一圖看陸海空交通異動

PTT無預警大當機！　鄉民哀號：伺服器也放颱風假

台中風有多大？望高寮鏡頭君瘋狂晃　網喊：搖滾區

山陀兒登陸後「估影響到周五下半天」　網驚見日曆：很會挑日子

山陀兒逼近　天空突現「絕美圓形彩虹」！台北101高空夢幻視角曝

LIVE／山陀兒甩雨「台東灌破1千毫米」　氣象署最新說明

台18線阿里山公路觸口福山2路段　1800起兩階段預警性封閉

應援沒看鏡頭！啦啦隊正妹「遭粉絲辱罵」躲廁所痛哭　隊友怒開戰

陳思羽、馮耀恩跨國混雙止步8強　廖振珽男單驚奇之旅告終

勇士外卡背水一戰　王牌左投弗萊德對決12年前選他的教士

颱風攪局！彰化2鄉鎮定點收垃圾　重陽禮金延後發放

央行總裁楊金龍颱風天照常上班 緊盯國際匯市變化

快訊／山陀兒「眼牆逐漸塌陷」！　強度持續減弱

藍白聯手退回總預算　張惇涵提醒：莫忘世上苦人多

山陀兒進逼！海巡八岸勸離515名遊客　不聽勸者最重罰25萬

「高壓洗車柱」畫面曝！煞車失控撞破台水止水閥　水柱狂噴2F高

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

快訊／17縣市明天風雨達停班課標準！氣象署上修最新風雨預報

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

更多熱門

相關新聞

詐騙車手颱風天不休息忙取款　車上還有點鈔機

詐騙車手颱風天不休息忙取款　車上還有點鈔機

山陀兒強颱來襲，但詐騙集團不休息。高雄市前鎮分局員警今（1）上午執行防災勤務時，發現王姓車手（18歲）的身影，員警尾隨後發現王男與另一名同夥丁姓收水手（38歲）會合，兩人隨即前往超商領款，員警見時機成熟，上前當場將兩人逮捕，發現他們隨身攜帶點鈔機與幾十張提款卡，犯案的車宛若小型活動金庫，全案訊後依洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。

颱風來菜被搶光？「6款必囤食品」她大推：耐放又省錢

颱風來菜被搶光？「6款必囤食品」她大推：耐放又省錢

港股「打風不停市」今起上路

港股「打風不停市」今起上路

張祐嘉曾考慮當模特？葉總：放屁啦

張祐嘉曾考慮當模特？葉總：放屁啦

林熙蕾愛上De Beers豹眼頂級珠寶

林熙蕾愛上De Beers豹眼頂級珠寶

關鍵字：

彩虹台北101颱風天美景驚喜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面