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台中獨居男手術後生活難自理　警雪中送炭幫申請補助

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方得知吳男好幾天沒吃東西，拿出派出所存放的泡麵、八寶粥讓吳男果腹。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名55歲的獨居吳姓男子，因視網膜剝離進行手術，術後視力尚未恢復，無法外出工作，三餐也無法自理，恰逢友人因工作忙碌無暇照顧，吳男有好幾天沒有飯吃。轄區警方得知後，拿出派出所存放的泡麵、八寶粥讓吳男果腹，並協助申請社會補助2萬元，讓吳男度過難關，吳男深表感謝。

台中市第二警分局文正派出所接獲里民通報，有1名獨居的吳姓男子因眼睛開刀，無法工作、也沒飯吃，立刻派員前往了解。

吳男向警方說，他去年底右眼破洞造成視網膜剝離，但因為工作緣故，延遲就醫，導致右眼幾乎視力全無，僅靠左眼勉強看東西，今年某天晚上外出購物時，又突感到左眼視線模糊，趕緊到醫院就醫，檢查發現左眼竟也破洞，在醫生建議下，8月間進行手術。

吳男說，術後他視力還未恢復，無法外出工作，三餐不能自理，全靠友人協助打理，近期友人因忙於工作，無暇分身前往探視。他不好意思地說，他已經2天沒有吃飯。

員警得知吳男情況，返回派出所載送泡麵、八寶粥、零食等物資讓吳男果腹，同時主動協助吳男申請「全聯急難救助」、「張榮發基金會」等救助款項，另轉介北區區公所申請「強化社會安全網-急難紓困實施方案」，提供相關補助，9月中旬，「張榮發基金會」輔助款2萬元核發，工作人員也與警方一同前往吳男家探視及慰問，讓吳男感到相當窩心，再三表達感謝之意。

第二警分局長周俊銘表示，身在公門好修行，警察是最貼近民眾的公務員，除了打擊犯罪、維護治安等工作外，也應該多為需要幫助的民眾伸出援手，如能主動結合民間慈善力量，發揮拋磚引玉功能，協助搭起公益橋梁，對社會角落需要援助的民眾雪中送炭，既可讓善心人士的愛心發揮最大成效，形成善的循環，也讓社會更和諧、處處有溫暖。

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