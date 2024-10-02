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山陀兒「眼牆逐漸塌陷」　粉專：強度持續減弱

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／觀氣象看天氣／中央氣象署）

▲氣象專家表示，山陀兒乾冷空氣入侵，風速最強的眼牆逐漸塌陷 。（圖／翻攝自臉書／觀氣象看天氣／中央氣象署）

記者邱晟軒／綜合報導

中颱「山陀兒」正以緩慢的速度逐漸靠近台灣，氣象粉絲專頁《觀氣象看天氣》稍早更新了颱風的最新動態，指出乾冷空氣已經開始入侵山陀兒的核心，導致其中心附近風速最強的「眼牆逐漸塌陷」，強度有持續減弱的趨勢。中央氣象署也強調，山陀兒因滯留太久，本身強度開始逐漸減弱，不過仍要留意登陸時風力有一定威力。

根據中央氣象署最新預測，山陀兒約在明（3日）清晨至上午間從台南登陸。《觀氣象看天氣》發文分析，若颱風從台南登陸，台南和北高雄的風力將會最強，但不至於像先前的賽洛瑪颱風那般恐怖。其次是南高雄和屏東地區，風力也會顯著增強。

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《觀氣象看天氣》特別提醒，東南部地區需嚴防持續性的強降雨，南部地區也會有局部強降雨的情況，但累積雨量將比凱米颱風少很多。基隆和大台北地區在明天和後天要特別留意是否會有共伴效應，可能帶來強降雨；至於嘉義以北至桃園沿海地區，將會有較強的陣風，但雨勢不會太大，山陀兒所帶來的影響相對較輕微。

▲▼山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

▲中央氣象署表示，颱風因滯留太久，本身強度開始逐漸減弱趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署官方臉書粉絲團「報天氣」表示，山陀兒颱風移動慢，影響時程長，以目前最新資料預估，核心強風將在今晚到明天上半天影響西南部地區，尤其登陸區附近須嚴防破壞性強風。

「報天氣」提醒，雖然颱風因為滯留太久，本身強度開始逐漸減弱，但登陸時風力仍有一定的威力。提醒嘉南高屏的朋友嚴加戒備，請盡速固定好室外懸掛物及有傾倒墜落風險的物品。

此外，要特別提醒西南部沿海地區，隨颱風中心漸接近，須慎防颱風暴潮及海水倒灌的情形，提醒沿海地區的朋友備妥擋水設備以防萬一。

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