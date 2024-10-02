台電向立法院要2千億撥補 　張嘉郡轟：把人民當提款機

▲立委張嘉郡。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部電價費率審議委員會日前拍板調漲工業用電12.5%，不過，台電仍處於售電虧損，盼立法院支持2千億元撥補。國民黨立委張嘉郡表示，前兩年因烏俄戰爭導致天然氣價格波動問題已回穩，台電營運也轉虧為盈，7月賺73億元、8月賺39億元，9月預估也會賺錢，10月卻還要漲電價，根本就是把人民當提款機，當台電虧損的遮羞布。

根據台電送至經濟委員會的「電價調整對民生物價、產業之影響評估與執行方案」專案報告指出，受疫情及俄烏戰爭影響燃料大漲，各國自2021年起紛紛大幅調漲電價，推升通膨，相比之下，台灣電價調漲幅度相對緩和且細緻化，2022至2024年4次電價平均調幅合計低於40%，有效減緩國際燃料價格上漲帶來的輸入性通膨壓力，2023年CPI年增率2.49%低於其他國家。

台電指出，目前台電公司仍處於售電虧損，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電。本次電價調整在合理反映成本前提下，考量照顧民生及穩定物價，民生用電不調整，未調足部分由政府編列預算撥補；產業用電部分，則落實使用者付費，並維持產業國際競爭力，調整產業電價平均12.5%。

台電強調，疫情及俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，是近年台電公司虧損主因，而台電承擔減緩通膨的政策任務，電價未足額調漲，近3年已吸收用電成本近6800億元。其中為穩定物價及照顧民生、弱勢等吸收金額達2800億元，政府已編列2024年追加預算及2025年公務預算共2000億元撥補台電，送立院審議中，盼立院支持。

對此，國民黨立委張嘉郡表示，前兩年因烏俄戰爭導致天然氣價格波動問題已回穩，今年4月才漲電價，台電營運也轉虧為盈，7月賺73億元、8月賺39億元，9月預估也會賺錢，10月卻還要漲電價，根本就是把人民當提款機，當台電虧損的遮羞布。

張嘉郡表示，台電過去是國營事業的金雞母，如今變成拖油瓶，未來也恐難避免再遇到能源缺口危機，只要能源政策不檢討，台電虧損會成為難以彌平的無底洞，每年都要撥補，還是全民埋單，檢討能源配比已不只是箭在弦上，而是已到了懸崖邊。

張嘉郡表示，國際上很多國家都從反核到擁核，連鄰近的日本，下一任首相石破茂，過去宣示要廢核，也改變態度為不會放棄核電，因此她呼籲行政院，不要抱殘守缺，檢討改進檢討能源政策。