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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「和解飯」成賴清德甩鍋韓國瑜狠招？　葉元之：矮化變民進黨隊長

▲▼韓國瑜出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中央政府明年度總預算遭國民黨團、民眾黨團陣營聯手卡關，行政院長卓榮泰為此拜託立法院長韓國瑜搭平台協助朝野溝通，據悉，韓國瑜將於本周五邀各黨團幹部吃「和解飯」。對此，國民黨立委葉元之認為，其實處理院際之間的衝突應該是總統賴清德，但現在賴消失，自我矮化成為民進黨隊長。

對於韓國瑜週五的和解飯，葉元之在節目《57爆新聞》中質疑，「是應該韓國瑜出來約這個和解飯嗎？」，立法院長就是在立法院主持議事，主持議事的時候是有國民黨團、民進黨團、民眾黨團，大家做出來的決議，就代表立法院，現在是立法院的決議和行政院有衝突，是誰應該出來協調、找大家喝溫暖的咖啡？是韓國瑜嗎？不是。

葉元之直言，院際有衝突時是賴清德該處理，現在賴消失，自我矮化成為民進黨隊長，每天只會管立委有沒有出席、管顧立雄有沒有跟人家吵架、管軍官有沒有跟他立正，然後甩鍋給韓國瑜。

葉元之接著說，至少奠定韓國瑜的高度，五院院長之首，樂觀其成，可是行政院是真心想解決問題嗎？還是只是設局、鴻門宴，到時候不成就說「你看韓國瑜也沒辦法」、「韓國瑜也是跟著一起亂」，藉機攻擊韓國瑜，若是這樣就無法接受。

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