台電明潭發電廠放流1.1萬尾魚苗　消滅螺貝類護生態

▲台電明潭發電廠於下池水庫放流1.1萬尾魚苗。（圖／台電明潭發電廠提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台電明潭發電廠日前在明潭下池水庫放流約1萬1千尾魚苗，包括烏鰡、草魚、大頭鰱等，以維護水域自然生態環境，並減少貝類滋生、影響取水發電；電廠表示，希望持續穩定電力供應，也對自然環境保護善盡一分企業責任。

本次魚苗放流活動於9月27日登場，明潭發電廠共準備8千尾烏鰡、3千4百尾草魚等魚苗，由明潭兼大觀發電廠廠長張天瑞主持，並邀請南投縣政府、水里鄉公所、水里鄉民代表、水里鄉農會、車埕村辦公室等地方機關首長和民意代表，以及媒體記者等多人共同參與。

張天瑞表示，大觀發電廠從民國79年起，每年均固定在日月潭放養魚苗，明潭發電廠也從83年起在明潭下池水庫放養魚苗；其中烏鰡專吃水中的螺貝類、可以減少附著水工設備，進而影響取水發電，另曲腰魚、奇力魚都是日月潭知名魚種，盼能有助於平衡日月潭的生態。

張天瑞說，台電公司長期致力於電力設施地的敦親睦鄰工作，更積極為自然生態環境保護做努力：如興達發電廠的永安濕地即被國際鳥盟列為重要野鳥棲地，根據調查，歷年累計發現的鳥類物種超過200種，包含黑面琵鷺、遊隼、紅隼、小燕鷗、琵嘴鴨等珍貴保育類，以及萬大發電廠的台灣稀特有種大豆復育、大甲溪發電廠水壩魚道設置等。

電廠人員呼籲，明潭下池水庫是抽蓄水力發電的下池，每日水位高低落差達10至20公尺，民眾切勿進行水上活動，或隨意放生不屬於本水庫、水里溪流域魚類生物，以共同維護自然生態的平衡。