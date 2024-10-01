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監察院水電預算被立院凍結　每日15點後沒冷氣可吹

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

監察院113年度預算遭立法院凍結多個項目，其中包括「一般行政」下的水電費，原編列907萬9千元，在立法院審查後指有浮編、浪費之虞，而遭凍結100萬元。如今，監察院傳出將以關冷氣因應。對此，監察院人士回應，目前是每天10到15點有冷氣，未來會不會全面關掉，還沒有收到通知，至於原因則不便透露。

立法院司法法制委員會審查時認為，民國112年電價審議會決議，漲幅最大之高壓及特高壓用戶(如台鐵、高鐵)調漲輻度不過17%，但監察院編列之電費卻較去年多21%，且近年我國政府提出相關計畫響應節能減碳，監察院113年水電預算編列較上年增20%，因此凍結相關預算。

面對預算遭凍結，監察院今年7月11日已繳交書面報告至立法院，希望立法院同意解凍，但由於時間接近休會，因此改於這會期處理，該案也已交付委員會。

根據監察院報告說明，台電公司自111年7月1日至112年10月1日止，高壓供電流動電價、低壓供電流動電價經數次調漲，112年4月1日電價與111年7月1日相比，高壓供電尖峰時間流動電費電價調漲逾23%，低壓供電尖峰時間流動電費電價調漲逾17%，導致本院112年實際水電費支出大幅增加為854萬1666元，逾112年預算數755萬1000元，經動支當年度第一預備金後始得以支應。

監察院也指出，自110年起積極執行各項節電措施，111年、112年已較前一年度分別節電4.21%、1.12%，雖已有成效，但電價調漲幅度甚大，導致112年水電費實支數大幅增加。

如今，針對關冷氣一事，監察院人士受訪表示，目前是10到15點有冷氣，還沒收到通知說將改成全日關冷氣；至於為何有此冷氣政策，對方低調回應不便透露。

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