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好消息！捷運汐東線預計明年開工　拚7年完成

▲▼ 。（圖／）

▲捷運汐東線路線圖。（新北市捷運局提供）

文／中央社

北捷運局說，捷運汐止東湖線工程投標廠商達法定家數，昨（1）日開標，經審查資格符合投標規定，將儘速評選投標廠商，若符合規定，主體工程將可在今年底決標、簽約，估明（2025）年開工。

新北市府捷運局長李政安說，捷運汐東線主體工程採土建加機電統包方式辦理，能減少施工期程，捷運局先前已根據廠商報價及市場行情做調整，將社后機廠納入後續擴充，前次開標已有廠商投標，代表預算符合市場行情，捷運局迅速於3天後再度上網公告招標。

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李政安說，這次廠商投標已達法定家數，待開標進行廠商投標資格審查及評選完成後，將接續辦理決標、簽約及各項程序，若順利，預計捷運汐東線今年底完成決標及簽約、明年開工，開工後7年的時間可以順利完工。

李政安說，新北市除負責捷運汐東線興建外，更主動承擔將基隆捷運與汐東捷運整合為同一系統，並負責興建。

新北捷運局說，汐東線統包工程工程項目包含土木、建築、機電核心系統、水電及環控工程，施工範圍經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北市轄4.75公里，台北市0.81公里），共設6座高架車站。

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