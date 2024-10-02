颱風天把鄰居機車拖去淋雨！強風吹垮圍籬害車被砸　自私男慘了

記者許宥孺／高雄報導

中颱山陀兒龜速撲台，民眾嚴陣以待做好防颱措施，但在高雄卻有一名惡鄰居，為了自己的機車不想淋雨，竟將鄰居的機車拖去遮雨棚外的工地圍籬旁。今(2日)凌晨高雄開始颳風下雨，這片工地圍籬被吹塌，砸向這部被移動的機車導致毀損，雖包商表示願意賠償車主損失，不過移車的朱姓男子恐涉及民事和刑事責任。

▲▼自私男拖鄰居車去淋雨，再把自己的機車移進遮雨棚。（圖／翻攝自threads／tobimasu5888）

民眾在threads上發文表示，一名男子在颱風天(9月30日)把鄰居摩托車牽出去淋雨，再把自己的摩托車牽進遮雨棚蓋好。只見監視器中，男子在遮雨棚鬼鬼祟祟，將一部鎖上龍頭的機車拖出遮雨棚外，並拖向對面工地圍籬旁，立了側柱就不管。接著又將自己的機車牽至空出的位置，立了中柱後又蓋上防雨套。

沒想到隔了約42小時，今日深夜突然吹來一陣強風，把工地圍籬吹垮了，造成圍籬旁停放的3部機車遭殃，其中就包括了先前被移車的機車。

警方今日凌晨1點獲報，指三民區凱歌路上一處工地圍籬傾倒，員警到場後立即拉起封鎖線，並管制人車通行，同時通報施工單位前來排除。

▲▼今日凌晨圍籬被吹垮，被移車的機車也遭殃。（圖／翻攝自threads／tobimasu5888）

員警通知工地包商、44歲朱姓移車男子、26歲阮姓機車車主到案說明，包商表示願賠償3台機車毀損部分。阮姓車主則希望透過先由里長協商，若屆時對朱姓男子提告毀損、強制罪，朱男恐涉及民事和刑事責任。