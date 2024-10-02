北韓「垃圾氣球」再現首爾　南韓：不排除採取嚴厲軍事措施

▲北韓再度向南韓空飄垃圾氣球。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

南韓軍方2日指出，北韓再度向南韓施放了一批垃圾氣球。這是北韓時隔10天後，再次向南韓空飄氣球，而南韓參謀長聯席會議警告，這些氣球可能會飄向首爾及其周邊的京畿道地區。

據韓聯社報導，自5月底以來，北韓共發射了22次、約5000個裝滿垃圾的氣球，作為對脫北者和南韓活動人士向北韓散發反北韓傳單的報復，而北韓上一次發射氣球發生於9月22日。

南韓軍方表示，如果北韓的垃圾氣球持續越界，或對南韓國民構成重大威脅或損害，將採取「嚴厲」的軍事措施。南韓強調，當局正密切關注局勢發展，並準備在必要時做出反應。

南韓軍方自7月21日以來，每天在邊境透過揚聲器播放反北韓宣傳廣播，作為對北韓施放氣球的回應。不過，南韓出於安全考量，暫時還未直接擊落氣球。