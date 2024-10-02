山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

▲山陀兒幾乎在原地踏步。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

幾乎不動的「山陀兒」目前減弱成中颱上限，威力仍不容小覷！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，登陸時間延到明（3日）上午，熱點依然是「台南～高雄」之間，「會有猛烈致災性的風勢」，由於它幾乎在原地踏步，導致風雨時程會再延後至少6小時，也就是說，「周四全台灣依然強風大雨！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風強度稍減為中颱上限，預估還有再減弱的趨勢，經過一夜，它山陀兒幾乎原地踏步或只走幾步路，因此登陸時間大幅延後至「明天上午」，登陸熱點不變，依然是「台南～高雄」之間。

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小編表示，山陀兒颱風路徑上也大幅修正，預估會沿著西部平原緩慢北上，強度持續減弱、掛在台灣上空。

最重要的風雨部分，小編說，「各地強風大雨開始的時間，風雨時程會再延後至少6小時」，也因為颱風走向改變，周四全台灣依然強風大雨，周五隨著颱風進一步瓦解，由南而北陸續緩和，周六山陀兒雖然可能還在台灣上空，但那時候幾乎消散、名存實亡了。

最後粉專特別提醒，登陸熱區仍會有猛烈致災性的風勢，別因為減弱為中度颱風就輕忽了，「明天基隆、台北東側、宜蘭、花蓮，須留意共伴效應發生，務必預防持續性的劇烈雨勢。」

底下網友熱議，「這次颱風一直原地打轉好詭異。活了30幾年第一次看見這樣的颱風」、「看來下星期一才能進辦公室」、「真的...今天出太陽」、「頭次看到把自己耗掉的颱風」、「越來越像是昨天預測的另一種可能性：賴著不走，原地瓦解」。