比中樂透頭獎還難！休旅車國道遭雷擊失去動力　1家4口嚇壞

▲休旅車行駛國道1號苗栗路段遭雷擊，嚇壞車內1家4口。（圖／翻攝臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

有夠離奇！山陀兒颱風侵襲台灣夾帶驚人雷雨，苗栗縣國道1號頭屋路段昨（1日）下午遭雷雨胞籠罩，雷雨交加影響視線。新北市柯姓男子駕休旅車載妻兒1家4口，行駛國道時眼前一道閃光，隨後車內一聲巨大爆炸轟隆巨響，失去動力滑行到路肩，幸好無人受傷，察看赫然發現車尾遭雷擊，驚呼「比中樂透頭獎還難！」

柯男的妻子（姓姜）昨晚在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」貼文，指昨下午3時22分許，行駛國道1號北上頭屋124公里處，當時由柯男駕車，車後載有坐兒童安全坐椅的2名幼兒，突然一道閃光，接著車內一聲巨大爆炸聲響，車輛突然失去動力，趕緊滑行到路肩。

柯姓駕駛說，當時載著太太和兩個小孩要回板橋，事故前5分鐘遇到大雷雨，至少發生過7~8次閃電，遭雷擊後車內儀錶一陣花白，感覺踩油門都沒有反應，趕緊往路肩滑行，第一時間不敢下車，幸好1家4口都未受傷，但飽受驚嚇。

柯男車子受損後並未報警，現場由拖吊車協助運送回北部，原本以為引擎室遭雷擊，搜尋整個車才在左後車尾門，找到一片焦黑處；汽車維修廠老闆驚訝的說，從來沒遇過因為雷擊來修車，並對柯男說：比中樂透頭獎還難！柯男說，車子是二手車，因此沒有安裝行車紀錄器，目前仍會有怠速易熄火問題，若無法徹底修復，考慮換車。