日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了　登陸後縱貫西部

▲日本氣象廳大規模修改山陀兒的預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風山陀兒1日凌晨轉為強颱，預計2日從南部登陸台灣，而全台都將籠罩在暴風圈中。日本氣象廳1日上午才預測，山陀兒可能會在登陸後穿台，並以S型迴轉，再度靠近台灣。但根據氣象廳稍早最新預測，預估路徑出現大幅度調整，預測山陀兒可能不會穿過中央山脈，而是縱貫台灣西部。

日本氣象廳1日上午9時的預測指出，山陀兒先以緩慢速度往西北西方向移動後，2日起移動方向會轉北，預估2日到3日之間從台灣南部登陸，隨後將朝東北方移動，並在4日從花蓮出海，在靠近日本沖繩縣與那國島後，則會在宜蘭外海出現「V型迴轉」，髮夾彎轉往西北方移動，整體路徑呈現S型走向。

▲日本氣象廳今早預估山陀兒可能穿過中央山脈，不過稍早已修改預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



才不到12小時，氣象廳就大規模修改預測路徑。根據氣象廳最新預估，山陀兒依舊會在2日至3日間登陸，但是方向則是轉北，或往北北東移動，因此不會穿越中央山脈，反而是縱貫台灣西部，從桃園、新北一帶出海後方向微微偏移西北。不過由於颱風尚未登台，影響因素眾多，颱風路徑變數仍大。

根據日本氣象廳觀測，山陀兒1日下午3時位於南海（北緯20.9度，東經119.5度），以緩慢速度往西北方向移動。目前中心氣壓為915百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。