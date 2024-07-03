寶島眼鏡極舒適3.0系列：輕、細、環保再升級！榮獲iF設計獎與專利肯定

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寶島眼鏡推出「極舒適3.0系列」，採用極輕、極細、環保材質打造，不只獲得4大專利及榮獲2024 iF設計大獎，全面升級對眼鏡的舒適體驗。

寶島眼鏡推出極舒適系列鏡框，透過累積40年以上千萬筆大數據，專為台灣人臉型所研發，自2022上市以來深受市場好評。2024年全新推出的極舒適3.0系列，採用極輕、極細、環保材質，加上結合鏡框設計的4大專利，希望透過極致的工藝技術，為消費者帶來極舒適的配戴體驗！

極舒適3.0系列、挑戰輕量極限、專利再升級，更獲國際獎項肯定

提到台灣最具口碑的的眼鏡品牌，肯定非寶島眼鏡莫屬。在過去40年來，一直是最讓消費者信賴的眼鏡品牌。自2022年推出主打「極致工藝，舒適由你」極·舒適系列商品，以強調輕量、緩衝、平衡、貼合4大特點，兼具高舒適度與性價比，加上造型與款式眾多，深深受到各族群喜愛。

▲寶島眼鏡全新「極舒適3.0系列」，不只極輕、極細，更採用瓦格納薄鋼打造，兼具高舒適度與性價比，加上造型與款式眾多，深受各族群喜愛。

而2024年自信推出的「極舒適3.0系列」，除了在輕細、專利等方面升級，鏡框從一開始的9.5 g 到現在不到4 g，比一張A4紙還要輕，鏡框的細度也從0.1 cm升級到0.06 cm細，並增加了4項專利，讓整體使用體驗更舒適。不僅如此，在膠框原料上採用可回收材質，完全符合當今環保愛地球的理念。值得一提的是，寶島眼鏡「極舒適3.0系列」獨特轉軸設計，更榮獲iF設計大獎肯定，為台灣人打造極致舒適又兼具設計的機能鏡框。

▲寶島眼鏡「極舒適3.0系列」擁有多項專利技術，另外更以獨特的轉軸設計，榮獲iF設計大獎肯定。



4項鏡框專利設計 專為台灣人量身打造

寶島眼鏡「極舒適3.0系列」鏡框最大亮點，就是鏡框設計上擁有鼻托、貼合、一字型、無螺絲4大專利，透過豐富的專利技術，不僅讓使用上更便利，更重要是帶來極舒適的佩戴體驗。

▲寶島眼鏡「極舒適3.0系列」鏡框採用專利氣墊鼻墊設計，擁有不易滑落的特點，久戴也能感到舒適、不易在鼻樑留下痕跡。

首先是鼻托專利，採用專利氣墊鼻墊設計，戴上眼鏡就算頭部大幅度轉動、或全身劇烈動作（例如慢跑、做瑜伽等），也不容易滑落，久戴也能感到舒適、不易在鼻樑留下痕跡。接著是貼合專利，仔細看會發現，寶島眼鏡「極舒適3.0系列」眼鏡架彈弓設計經過改良，讓鏡框與鏡腳之間保持彈性空間，佩戴時能讓鏡腳更加貼合臉部，無論哪種頭型戴起來都適合且舒適。

▲鏡框彈弓設計經過改良，佩戴時能讓鏡腳更加貼合臉部，無論哪種頭型戴起來都適合且舒適。

再來是一字型專利，簡單講就是採用一體成型設計，特別選用瓦格納鋼材(Wagner Stainless Steel)，該材質擁有高彈性、高韌性特點，左右兩隻鏡腳往外扳開，可打開到將近180°；不僅如此，最輕款重量不到4g（比一張A4紙還輕）、最細處不到0.06cm，戴上後無負擔超無感！

▲眼鏡特別選用瓦格納鋼材，擁有高彈性、高韌性特點，鏡腳一體成型可打開到180°。

▲極細鏡框最細處僅0.06cm、最輕款重量不到4g，比一張A4紙還輕，戴上後無負擔超無感！

最後是無螺絲專利，傳統眼鏡腳都採用螺絲固定，缺點是時間一久容易鬆脫，不過寶島眼鏡「極舒適3.0系列」無螺絲專利，以獨特的轉軸結構代替螺絲，不僅能讓鏡腳順暢開闔，且完全毋需擔心螺絲鬆脫。

▲無螺絲專利以獨特的轉軸結構，代替傳統螺絲，能讓鏡腳順暢開闔，完全毋需擔心螺絲鬆脫。

值得一提的是，寶島眼鏡「極舒適3.0系列」所有鏡框皆從實驗室實測出發，無論是抗汗性、耐用性…等每一樣基本功能，或是該系列所強調的極輕、極細、防滑無痕…等產品特色，皆經過嚴格的測試，為的就是讓消費者都能安心無虞的使用。

▲「極舒適3.0系列」選用蓖麻種子為原料製成膠框，就連眼鏡盒、眼鏡布也都採用環保材質，希望為環境永續盡最大心力。

除了鏡框本身升級與獲國際設計獎肯定，寶島眼鏡更兼顧到環保層面，「極舒適3.0系列」特別選用蓖麻種子為原料製成膠框，就連眼鏡盒、眼鏡布…等周邊配件，也全都採用環保材質，希望為環境永續盡最大心力。此外，寶島眼鏡還推出升級鏡片新選擇，特地與日本朝日光學合作，提供日本製環保鏡片，在配到好的「日本製環保鏡片」中，讓消費者有更多環保新選擇。

▲寶島眼鏡特地與日本朝日光學合作，讓消費者配到好可升級「日本製環保鏡片」。圖為一體成型款。



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