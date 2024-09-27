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【廣編】寶島科脫穎而出！榮獲外資精選台灣百強「2024中堅潛力獎」殊榮

▲▼ 寶島科,寶島眼鏡,中堅潛力獎,台灣眼鏡通路,肯定,外資,台灣百強。（圖／寶島眼鏡提供）

▲寶島科榮獲「2024中堅潛力獎」年度得獎者殊榮。

圖、文／寶島眼鏡提供

寶島科(5312)，在最新公布的「2024中堅潛力獎」Taiwan BIC Award中，憑藉在「市場面」、「基本面」、「永續面」的卓越表現，從市值介於1至5億美元間的784家上市及上櫃企業中脫穎而出，榮獲年度得獎者殊榮。

寶島眼鏡副董事長蔡國平表示，作為台灣眼鏡通路的第一品牌，寶島眼鏡一直秉持著「專注細節、成就完美」的經營理念，除持續強化驗光專業站穩市場腳步外，自有品牌商品於2024年得到德國 iF 產品設計大獎肯定，同時取得多項專利。在企業責任層面也落實永續寶島的概念推出綠色商品、積極規劃偏鄉公益活動拋磚引玉。另外，透過導入數位工具、優化服務流程，讓消費者體驗再升級。獲此殊榮再次感謝Taiwan BIC Award評選團隊的肯定，寶島眼鏡將更加倍用心提供專業與服務，守護寶島美好視界!

〈2024中堅潛力獎〉Taiwan BIC Award是由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC），在連續三年發佈外資精選台灣百強後，首次針對中型好公司設計的獎項，用以表彰在台灣經濟發展中扮演重要角色的中型企業。

評選過程模擬全球機構法人投資方法，從1,813家台灣上市及上櫃企業中挑選出市值在1至5億美元之間的784家公司。經由2021年至2023年的財務數據篩選，符合連續三年獲利、年複合成長率、平均股東權益報酬率及淨利率成長的各前200家公司中，再挑選出符合至少兩項條件的172家，並排除公司治理評鑑後20%的企業，遴選出126家進入中堅潛力獎入圍企業名單。入圍者再經由書面資料審查及評審委員會的嚴格審閱，最終選出12家「2024中堅潛力獎」Taiwan BIC Award得獎企業。

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