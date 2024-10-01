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南韓今慶國軍節！尹錫悅重砲威脅北韓　怪物級導彈「玄武-5」首亮相

▲▼南韓總統尹錫悅在演說中，威脅北韓切勿使用核武。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅在演說中，威脅北韓切勿使用核武。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（1）日為「國軍節」，以紀念韓戰時首度跨越北緯38度線。為了整頓軍紀、加強全民國防意識，南韓政府將這天指定為臨時公休日。同時，南韓總統尹錫悅前往首爾機場參加紀念閱兵儀式，他在演說中向北韓（朝鮮）威脅，一旦使用核武，將迎來政權覆滅之日。

此外，現場還首度公開由南韓研發、爆炸威力堪比核彈的「怪物級導彈」玄武-5型，該款鑽地型飛彈能夠攜載全球最重的8至9公噸彈頭，精準打擊金正恩深達100公尺的地下堡壘。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，尹錫悅1日上午前往位於京畿道城南市的首爾機場，出席「建軍76周年國軍節」紀念閱兵儀式，只見他身穿深黑色西裝、繫暗紅色領帶，向前來迎接的南韓國防部長金龍顯和其他軍方主要人士問候，而駐韓美軍司令部指揮官拉卡梅拉（Paul LaCamera）、尹錫悅的妻子金建希也一同登上閱兵台。

▲▼尹錫悅的妻子金建希出席閱兵儀式。（圖／路透）

▲尹錫悅的妻子金建希出席閱兵儀式。（圖／路透）

由南韓國防部、聯合參謀本部直接管轄的「戰略司令部」（ROK Strategic Command）於1日首度創設，未來一旦面臨北韓核武與大規模殺傷武器威脅時，將直接統籌指揮南韓的彈道飛彈、匿蹤戰機、3000頓級潛艦等戰略武器，尹錫悅出席授旗儀式，將部隊旗交給戰略司令官陳英勝（音譯）中將。

隨後，尹錫悅和金龍顯搭乘1號閱兵車，繞著首爾機場跑道，檢閱徒步部隊和裝備部隊。現場不僅公開許多南韓所擁有的無人機，其中被稱為「怪物級導彈」的玄武-5型更是首度亮相。

▼南韓10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

▲▼南韓10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

▲▼尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

針對北韓的核武威脅，尹錫悅在13分鐘的演說中以強烈的措辭給予嚴厲警告，「一旦北韓企圖使用核武，則那一天將會是北韓『政權覆滅之日』」，並強調將會透過韓美同盟向北韓祭出嚴懲措施。

現場動員5300名兵力、340多輛軍事裝備。包括進行F-15K戰鬥機緊急升空、RF-16戰術偵察機進行監視偵查、F-35A匿蹤戰機殲滅敵機與改善飛行等演練，由南韓自行研發的FA-50戰鬥攻擊機也在空中一字排開。

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