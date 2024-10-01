　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恆大遭罰禁發債3年　許家印終身禁任債券發行人董事

▲中國恆大董事局主席許家印。（圖／CFP）

▲恆大創辦人許家印。（圖／CFP）

文／中央社台北1日電

深交所9月30日發布對恆大集團的紀律處分決定指出，3年不接受恆大集團提交的債券發行上市或掛牌轉讓申請文件，且公開認定恆大董事長許家印終身不適合擔任債券發行人董事、監事及高級管理人員。

據證券時報報導，深交所9月30日發布關於對恆大地產集團有限公司及相關當事人給予紀律處分的決定。深交所決定3年不接受恆大地產集團有限公司所提交的債券發行上市申請文件或掛牌轉讓申請文件。

決定指出，公開認定恆大地產集團有限公司時任董事長兼實際控制人許家印、控股股東中國恆大集團時任董事局副主席兼總裁夏海鈞，終身不適合擔任債券發行人董事、監事、高級管理人員。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

決定表示，公開認定控股股東中國恆大集團時任財務總監潘大榮、恆大地產集團有限公司時任副總裁兼財務中心總經理潘翰翎10年不適合擔任債券發行人董事、監事、高級管理人員。

決定提到，上述人員在認定期間內，除不得繼續擔任原債券發行人董事、監事、高級管理人員職務外，也不得擔任其他債券發行人的董事、監事、高級管理人員職務。

中國恆大集團今年1月遭香港高等法院頒布強制清盤令。3月恆大地產公布收到中國證監會通知，對恆大地產在年報中虛增收入等違法行為作出多項懲處，包括對恆大罰款人民幣41.75億元（約新台幣183億元），並指許家印「手段特別惡劣」，終身禁入證券市場。

ET快訊
李李仁被問到王陽明　當場臉色大變
山陀兒又不動！估周三入夜登陸　粉專：北部影響到周六
TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　7車型
LIVE／山陀兒將挾致災強風登陸！　氣象署最新說明
快訊／風浪劇烈畫面曝！　巨輪猛晃癱瘓
獨／大安區街頭「推車運屍700m」　52歲男修佛慘死...絕
日本預測「山陀兒路徑鬼轉撲北台」　氣象署：持續北上
快訊／石破茂當選日本第102任首相！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「十一」長假啟動　陸文旅部：希望大陸居民早日赴台灣旅遊

大陸建政75年　毛新宇著軍裝受訪：相信毛主席會欣慰的

70歲老伯參加啤酒比賽「喝到猝死」！　女兒嘆：爸明明不喝酒

恆大遭罰禁發債3年　許家印終身禁任債券發行人董事

作業遭鄰居「偷走」丟掉　陸女學生報警：再給我寫一份！

想紅！男子造謠自己「強姦20名未成年」　網嘆：傻得讓人心疼

陸專家：財政政策要「開大招」　國債加到10兆元也不誇張

19歲正妹「重機網紅」高速飆車身亡　網嘆：曾自稱摔車玩家

3死15傷！上海松江沃爾瑪隨機砍人　嫌犯持雙刀犯案「襯衫一片紅」

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

韓男徒步環島遇親人汪陪走　不捨牠餓壞暖餵食：太可憐

「十一」長假啟動　陸文旅部：希望大陸居民早日赴台灣旅遊

大陸建政75年　毛新宇著軍裝受訪：相信毛主席會欣慰的

70歲老伯參加啤酒比賽「喝到猝死」！　女兒嘆：爸明明不喝酒

恆大遭罰禁發債3年　許家印終身禁任債券發行人董事

作業遭鄰居「偷走」丟掉　陸女學生報警：再給我寫一份！

想紅！男子造謠自己「強姦20名未成年」　網嘆：傻得讓人心疼

陸專家：財政政策要「開大招」　國債加到10兆元也不誇張

19歲正妹「重機網紅」高速飆車身亡　網嘆：曾自稱摔車玩家

3死15傷！上海松江沃爾瑪隨機砍人　嫌犯持雙刀犯案「襯衫一片紅」

吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片

Yamaha「新YZF-R9重機」傳10／9亮相！3缸動力、119匹熱血定位

「十一」長假啟動　陸文旅部：希望大陸居民早日赴台灣旅遊

大陸建政75年　毛新宇著軍裝受訪：相信毛主席會欣慰的

曾莞婷出道26年沒入圍過！　談「槓龜金鐘」認了：心情沒辦法平靜

用電大戶漲14%！和碩童子賢：要鼓勵台電「物價消波塊」防波動

山陀兒要來了！「防颱7大重點」一次看　門窗貼米字1步驟超重要

王樂妍塞進XS緊身衣！演黃少祺初戀「一天拍完戀愛與分手」

王俐人控尪「結婚3年沒辦婚禮」原因傻爆眼！　在廁所被求婚：婚戒用紙做的

防堵11月至隔年3月病毒大爆發　南投醫院流感及新冠疫苗同步開打

驚險瞬間！俄戰機「空中鬼切」險撞美軍F-16　距離15m高速超車　

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

大陸熱門新聞

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」

正妹「重機網紅」身亡 生前掙扎畫面曝

陸女飯店內裸睡　陌生男突開門闖入

3死15傷！上海松江沃爾瑪隨機砍人 嫌犯持雙刀犯案「襯衫一片紅」

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤　下秒悲劇了

三隻羊又出事！主播賣「盜版霸王茶姬」賺1.1億

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

余承東回應華為「三折疊機」為何缺貨

習近平：兩岸血脈相連「統一」誰都無法阻擋

財富自由！作家嗨喊：A股狂賺千萬

作業遭鄰居丟掉　女學生報警：給我寫一份

想紅！男子造謠自己「強姦20名未成年」

五金行老闆一夜捕13頭野豬「賺超14萬元」

更多熱門

相關新聞

香港高院批准出售許家印在港「發跡屋」

香港高院批准出售許家印在港「發跡屋」

香港高等法院16日批准出售中國房企恒大集團創辦人許家印在港的一間住房，作為償還債務之用。這間房子被視為許家印的「發跡屋」。

許家印25年前香港「起家厝」要拍賣 10.527坪715萬元購入

許家印25年前香港「起家厝」要拍賣 10.527坪715萬元購入

一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

捲恆大財務造假　普華永道被重罰、停業

捲恆大財務造假　普華永道被重罰、停業

恆大汽車：資金狀況比去年更緊張

恆大汽車：資金狀況比去年更緊張

關鍵字：

恆大許家印

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面