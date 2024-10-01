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防颱搶菜掃貨！全聯裸賣葉菜1把29元　牛奶、豆漿貨架全搬空了

▲▼防颱掃貨情況／全聯位於澎湖的門市，牛奶、豆漿都被搬空了。（圖／網友提供）

▲民眾持續為防颱採買，全聯位於澎湖的門市「牛奶、豆漿」都被搬空了。（圖／網友提供）

記者林育綾／綜合報導

山陀兒轉為強颱持續逼近，許多民眾紛紛提前搶菜，並趁風雨來襲前持續補貨。全聯除了葉菜類不斷被搶購一空，豆漿也相當熱銷，位於澎湖的門市在昨30日晚間牛奶、豆漿全被搬空！今（1）日業者在全台門市持續補貨，並推出裸賣葉菜一把只要29元。家樂福也大量補貨葉菜、肉類，美廉社也推出蔬菜平價、防颱優惠專區。

●全聯

▲▼颱風天補貨、防颱掃貨備貨情況，全聯葉菜類不斷被搶空。（圖／記者林育綾攝）

▲▼民眾持續為防颱採買，全聯葉菜類不斷被搶空。（圖／記者林育綾攝）

▲▼颱風天補貨、防颱掃貨備貨情況，全聯葉菜類不斷被搶空。（圖／記者林育綾攝）

全聯貨架上蔬菜不斷被搶空，業者表示，近日確實主要以葉菜類、根莖瓜果類等生鮮商品需求量較高，其次為乾貨泡麵、罐頭、冷凍食品等，目前全台門市生鮮商品到貨會立即上架，並視情況機動調整。

▲▼防颱掃貨情況／全聯位於澎湖的門市，牛奶、豆漿都被搬空了。（圖／網友提供）

▲全聯位於澎湖的門市，牛奶、豆漿被搬空。（圖／網友提供）

離島地區門市搶貨情況更盛，有澎湖網友提到，昨日晚間到全聯以為蔬菜會被搶完，沒想到是牛奶、豆漿貨架全被搬空。由於離島受到颱風影響，船班可能暫停營運，因此許多居民都會預先囤貨。

全聯也表示，若颱風來襲後，各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先。「全聯小時達」將視各地停班公告，暫停外送服務。而若未達停班課標準，但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。

▲▼颱風天補貨、防颱掃貨備貨情況，全聯葉菜類不斷被搶空。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯葉菜類不斷被搶空，也持續補貨，部分門市推出裸賣葉菜1把29元。（圖／記者林育綾攝）

目前全聯也推出平價蔬菜、生鮮優惠，裸賣葉菜1把只要29元、青花菜特價55元、善美的有機鴻禧菇及有機雪白菇每包優惠價26元，「冷藏挪威鮭魚輪切」即日起至10月13日更祭出爆殺價，每100公克只要53.9元。

●家樂福

▲▼颱風天補貨、防颱掃貨情況，家樂福持續針對葉菜類、肉類補貨。（圖／業者提供）

▲▼家樂福持續針對葉菜類、肉類補貨。（圖／業者提供）

▲▼颱風天補貨、防颱掃貨情況，家樂福持續針對葉菜類、肉類補貨。（圖／業者提供）

家樂福今日持續針對葉菜類、肉類補貨，並預告蔬菜平價優惠，抗漲颱風菜價上升。10月4日至10月7日期間，將推出台灣熟綠竹筍每袋600g特價219元、美國西芹600g特價79元、履歷去殼玉米筍每盒120g特價36元、有機丸株金針菇美黛特價12元、家樂福有機櫛瓜500g特價99元、日本茨城紅春香地瓜500g一袋139元，還有「有機紅蘿蔔400g」39元特價買1送1。

●美廉社

美廉社也發布「颱風蔬菜平價優惠專區」，有機綠豆芽/有機黃豆芽200g，任選兩袋特價45元，持冷凍卡再享9折優惠。青江菜、小白菜每包只要39元，地瓜葉每包32元。

其他還有茶葉蛋「兩顆18元」，平均一顆只要9元。而GREEN LIFE甜玉米粒340g/玉米醬410g，任選2罐只要55元。心樸元氣純水1500ml，12入99元，平均一瓶只要8.3元，目前全台門市備貨量充足。今（1日）美廉社全台門市營業時間正常，從上午7點至晚間12點。

▼美廉社推出防颱優惠專區。（圖／業者提供）

▲▼美廉社推出防颱優惠專區。（圖／業者提供）

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