颱風「山陀兒」恐帶來王炸級降雨　陸專家：緩慢吸足海上能量

▲強颱「山陀兒」將先登陸台灣。（圖／翻攝自微博／中國天氣）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台30日發布消息指出，今年18號颱風「山陀兒」已進入中國24小時警戒線內，一天內「連跳三級」加強至超強颱風級，恐成中國10月最強颱風，並帶來「王炸級」降雨。

綜合陸媒報導，今年9月，西北太平洋和南海的颱風非常活躍，共有8個颱風生成，比常年同期明顯偏多。「山陀兒」於9月28日8時在西北太平洋上生成，得益於海溫高、垂直風切弱等有利條件，「山陀兒」強度快速增強，從29日凌晨2時的強烈熱帶風暴級，到30日凌晨2時變身為超強颱風。

▲「山陀兒」緩慢移動。（圖／翻攝自微博／中國天氣）

中國氣象分析師霍雲怡指出，「山陀兒」移速緩慢，有更充足的時間吸收海上能量，「30日中午『山陀兒』雲系對稱、環流緊實，眼區清晰可見，眼區周邊對流旺盛，『山陀兒』周邊海面及環流條件理想，強度仍會持續增強。」

氣象台預計，「山陀兒」將以每小時10至15公里的速度，向西偏北轉偏北方向移動，強度還將有所加強，「山陀兒」未來巔峰強度可達17級以上（62公尺／秒）。

▲「山陀兒」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博／中國天氣）



霍雲怡針對「山陀兒」不尋常的路徑做出解釋，「山陀兒」東西兩側均有高壓環流拉扯，前期西側高壓引導更明顯，使得它先向南移動，後期東側副熱帶高壓西伸加強，會引導「山陀兒」調頭北上，此後它將沿著副熱帶高壓外圍，向西偏北轉偏北方向移動，路徑來個大拐彎，可能在鮮少有颱風登陸的台灣西南部「上岸」。

霍雲怡提醒，這樣的移動路徑意味著「山陀兒」將橫跨中央山脈，在地形抬升作用下，台灣南部和東部可能出現驚人的雨量，此外，遇到南下冷空氣，災害影響還可能升級，「台灣將直面『山陀兒』最猛烈的風雨，具有一定極端性。」

▲「山陀兒」降雨預測圖。（圖／翻攝自微博／中國天氣）

消息指出，目前，強冷空氣已抵達河南至湖北、四川盆地一帶，冷空氣將與颱風聯手，並在地形抬升作用下，為台灣帶來集中且猛烈的降雨，其中東部、南部地形抬升作用更明顯，雨更猛烈，部分地區過程累計雨量恐達1200毫米。

報導指出，若副熱帶高壓再次加強西伸，「山陀兒」則有可能趨向中國東部近海一帶。「山陀兒」影響中國的核心時段，正值國慶假期，東南沿海地區風雨加強，福建、浙江沿海更需警惕大風。