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山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

▲▼ 山陀兒颱風動態。（圖／翻攝自Joint Typhoon Warning Center）

▲ 山陀兒颱風動態。（圖／翻攝自Joint Typhoon Warning Center）

記者陳宛貞／綜合報導

強颱山陀兒（Krathon）逐漸逼近，美媒《紐約時報》稱其為「超級颱風」，威力相當於4級颶風；菲律賓氣象局也稱山陀兒增強為超級颱風，帶來的強風豪雨造成至少1人死亡，且未來18小時內可能繼續加強，預計2日沿台灣西南海岸登陸。

《紐時》報導，美國海軍、空軍設於夏威夷的聯合颱風警報中心（JTWC）於台灣時間1日上午發布最新警報指出，山陀兒在南海成為超級颱風，持續風速達每小時150英里，若出現在大西洋將成為4級颶風。

預報指出，台灣遠離颱風中心的內陸地區可能出現山洪爆發，就算風暴減弱，也可能帶來強降雨，導致低窪地區淹水。

▲▼ 菲律賓氣象局（Pagasa）預測。（圖／翻攝自Pagasa）

▲ 菲律賓氣象局預測路徑。（圖／翻攝自Pagasa）

綜合《詢問者報》（Inquirer）等菲媒，菲律賓氣象局（Pagasa）指出，在當地稱為朱利安（Julian ）颱風的山陀兒1日凌晨增強為超級颱風，上午11時位於巴丹群島伊巴雅特（Itabayat）以西235公里處，中心最大持續風速每小時195公里，陣風達到時速240公里，未來18小時內仍可能進一步增強。

呂宋島1日有5座機場因颱風關閉，2座機場發生電力與通訊中斷，還有2架飛機受損。卡加煙省（Cagayan）出現強風與降雨，至少284戶共828名居民緊急撤離，還有幾個城鎮宣布停課。該省聖安娜市（Santa Ana）一名26歲男子騎機車時遭被強風吹落的電線擊中，送醫宣告不治，院方證實他是觸電身亡。

Pagasa指出，山陀兒1日上午9時離開菲律賓責任區（PAR）後略有增強，2日可能再次進入，預估登陸前接近台灣山區時可能稍微減弱，並在2日上午或下午沿台灣西南海岸登陸，接著向東北方移動至東海，3日晚間或4日凌晨離開PAR，4日晚間至5日凌晨轉向西北。

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