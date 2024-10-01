山陀兒威力搶先看！襲菲律賓巴丹島災情曝　飛機被強風吹壞

▲ 山陀兒颱風眼明顯，威力持續增強，已對菲律賓巴丹群島帶來災情。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

颱風「山陀兒」9月30日中心在鵝鑾鼻南方海面，向西北西轉北北西緩慢移動，暴風圈已接觸恆春半島、屏東及臺東陸地。除此之外，山陀兒已經侵襲菲律賓北方的巴丹群島，當地陸續傳出災情，包括斷電與淹水等。

巴丹群島省長卡伊科（Marilou Cayco）表示，目前當地遭受山陀兒颱風侵襲，已有多處地方無電可用，甚至無法正常通訊，另外當地民眾也紛紛傳出淹水災情的相關影片。另外菲律賓媒體《GMA》也報導指出，今日巴丹群島的風勢相當強勁，甚至有停在地面的飛機，是直接被強風吹壞。

PANOORIN: Bayan ng Uyugan sa Batanes binaha dahil sa umapaw na creek. Ayon kay Governor Marilou Cayco hindi nila inasahan na mabilis na lalakas si Super Typhoon Julian. Walang ilaw ngayon ang probinsya at mahina din ang signal ng komunikasyon. @ABSCBNNews



????Gov. Marilou Cayco pic.twitter.com/kfYjCJAWa8 — jeck batallones (@jeck_batallones) September 30, 2024

我國氣象署指出，目前山陀兒的威力仍在持續增強當中，並對恆春半島、臺東、屏東及高雄構成威脅。而美軍聯合颱風警報中心（JOINT）預報也指出，山陀兒將會在24至36小時內，形成「90度鬼切北上」，不排除從台灣南部登陸。之後山陀兒會沿著台灣中央山脈系統，朝台灣東北方向前進後再出海。

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