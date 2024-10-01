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山陀兒威力搶先看！襲菲律賓巴丹島災情曝　飛機被強風吹壞

山陀兒威力搶先看！已侵襲菲律賓巴東島傳災情　颱風持續增強中

▲ 山陀兒颱風眼明顯，威力持續增強，已對菲律賓巴丹群島帶來災情。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

颱風「山陀兒」9月30日中心在鵝鑾鼻南方海面，向西北西轉北北西緩慢移動，暴風圈已接觸恆春半島、屏東及臺東陸地。除此之外，山陀兒已經侵襲菲律賓北方的巴丹群島，當地陸續傳出災情，包括斷電與淹水等。

巴丹群島省長卡伊科（Marilou Cayco）表示，目前當地遭受山陀兒颱風侵襲，已有多處地方無電可用，甚至無法正常通訊，另外當地民眾也紛紛傳出淹水災情的相關影片。另外菲律賓媒體《GMA》也報導指出，今日巴丹群島的風勢相當強勁，甚至有停在地面的飛機，是直接被強風吹壞。

我國氣象署指出，目前山陀兒的威力仍在持續增強當中，並對恆春半島、臺東、屏東及高雄構成威脅。而美軍聯合颱風警報中心（JOINT）預報也指出，山陀兒將會在24至36小時內，形成「90度鬼切北上」，不排除從台灣南部登陸。之後山陀兒會沿著台灣中央山脈系統，朝台灣東北方向前進後再出海。

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