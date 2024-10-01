中廣最新民調／藍反罷樑奏效！45.15%市民不同意　22.32%同意

▲藍營迎戰基隆市長謝國樑罷免案。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案進入最後倒數階段，本月13日將進行投票，前中廣董事長趙少康今（1日）公布「2024年基隆市市長罷免選舉民意調查」，有45.15%表示會投不同意罷免，高於22.32%會投同意罷免，另有19.68%不會去投票，12.85%尚未決定。此外，對於謝國樑就任約1年9個月的時間，高達50.60%表示滿意，高於不滿意的32.38%。

被問到是否知道「基隆東岸商場」的爭議，基隆地方法院已經宣判基隆市政府勝訴？65.75%的民眾表示知道，34.2%的民眾則是不知道，剩下0.05%民眾拒答。至於對於基隆地方法院宣判「基隆東岸商場」的爭議，基隆市政府勝訴的結果滿不滿意？44.54%的民眾表示滿意，18.83%民眾表示不滿意，但也有36.63%民眾則是不知道。

▲罷樑最新民調，45.15%表示會投不同意罷免，高於22.32%會投同意罷免。（圖／中廣提供）

而對於是否認同10月13日罷免基隆市長謝國樑的投票是民進黨幕後的政治操作，43.06%表示同意，其中19.31%表示非常同意，23.75%的民眾顯示同意，但也有35.22%表示不同意，其中24.60%民眾不同意，10.62民眾非常不同意，21.72%民眾則是拒答。

至於基隆市民對於謝國樑就任市長迄今（2022/12/25~）約1年9個月的施政表現滿不滿意？50.60%表示滿意，其中10.84%表示非常滿意，39.76表示滿意，但有32.38%表示不滿意，其中20.09%民眾顯示不滿，12.29%民眾非常不滿意，17.03%民眾則拒答。

而在政黨認同傾向方面，民進黨8.74%，國民黨20.26%，民眾黨4.72%，時代力量0.45%，新黨0.11%，基進黨0.22%，57.43%的民眾是看人不看黨，8.08%民眾則是拒答。

該調查自9月27日到29日期間，以MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統，調查對象為基隆市20歲以上具投票資格民眾，以住宅電話隨機抽樣、手機後5碼隨機抽樣為方法，成功完成電訪有效樣本數1079份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.98%。



