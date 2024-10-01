健保1點0.95元卓榮泰喊有困難　邱泰源不同調「明年有信心」

▲行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上會期針對健保點值在2025年6月底前達到平均一點0.95元做成主決議，但衛福部卻無編足預算，引來藍白不滿，更因此阻擋中央總預算案。國民黨立委楊瓊瓔1日於院會總質詢時，要求中央承諾明年健保點值調高到0.95元，行政院長卓榮泰保守指有困難，但站在一旁的衛福部長邱泰源卻稱「明年有信心」，一時間讓楊瓊瓔傻眼問，兩人為何不同調？

楊瓊瓔指出，健保點值一點0.95元，是三黨決議，這是全民共識。現在已經有一點0.82元的狀況，白色巨塔若垮掉，沒人可以負責，盼行政院能編足預算。

對此，卓榮泰說，明白楊瓊瓔是站在為醫界、護理界爭取更多權益的角度，但中央是考量健保給付已經相當高了，預算9千多億已經比去年多了500多億，要達到0.95元，沒有那樣的財務，健保會更加困難，所以要循序漸進。

楊瓊瓔不滿，直言卓榮泰的回答讓她傷心，要到0.95元只要增加700億，政府為了能源政策，非核家園的神主牌，調整電費，每年撥補1000億公務，還要人民分擔，但現在只要增加700億就可以照顧到人民卻不願意；卓榮泰隨即打斷，這個邏輯不對，1000億增加不是為了非核家園，非核家園也不是神主牌。

卓榮泰重申，114年的總額已經增加將近700億了，就目前的財務來看，就健保的總額給付來看，明年要達到0.95，應該有實質上的困難，委員也想要增加健保骨質疏鬆的檢查，那個錢從哪裡來？你一方面要提高使用，一方面要增加點數，這是矛盾的。

邱泰源則說，「明年我們有信心達到0.95」，在整個醫界的努力下，要提升點值，有很多醫界要做的事情，行政院已經拿出最大力量，醫界也要來配合，應該有信心可以達到。

卓榮泰也表示，0.95元是目標，但大家會一直增加政府的支出，像剛剛委員所提的骨質疏鬆，今天若保證健保點值的部分，後面可能有困難，所以大家要心平氣和。