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「家人們」退追了！小楊哥帶貨形象全毀…1個月粉絲掉近400萬人

▲「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查。（圖／翻攝自微博）

▲「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥聯合調查小組26日公布，三隻羊網絡科技有限公司（簡稱「三隻羊」）直播帶貨問題的調查結果，決定對「三隻羊」沒收違法所得、罰款共6894.91萬元（人民幣下同，約台幣2.96億元），下令暫停營業限期整改，並承擔相關法律責任。

據《第一財經》報導，合肥聯合調查小組19日成立，針對網路反映的「三隻羊」直播帶貨中，存在的相關問題進行調查，其中關於「香港美誠月餅」、「澳洲穀飼牛肉捲」方面，調查結果顯示，「三隻羊」受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

▲小楊哥中秋送「爭議月餅」給員工。（圖／翻攝微博）

▲小楊哥中秋送「爭議月餅」給員工。（圖／翻攝微博）

「三隻羊」受湖北鮮多裕網路科技有限公司（簡稱「鮮多裕公司」）委託，直播介紹「澳洲穀飼牛肉捲」，鮮多裕公司提供的資訊宣稱，該產品為原切肉。「三隻羊」在未取得原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的資訊進行介紹。鮮多裕公司實際出貨的肉類為組合肉。上述行為構成虛假的商業宣傳。

合肥市聯合調查小組還指出，對工作過程中，失察失職的單位及相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。

▲三隻羊26日發布道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

▲三隻羊（小楊哥的公司）26日發布道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

報導指出，「三隻羊」、抖音網紅「小楊哥（張慶楊）」這場網路鬧劇，始於8月31日，與快手網紅辛巴的隔空嘴架。隨著雙方互相扯皮，網路熱度愈演愈烈，網友也相繼提出對「三隻羊」直播間「香港美誠月餅」、「澳洲穀飼牛肉捲」等產品的質疑。

蟬媽媽數據近一個月時間顯示，小楊哥粉絲量由約1.2億跌至約1.16億，累計開播4場，未發布新影片，粉絲量減少356.7萬。直播帶貨主帳號「三隻羊網絡」近30日累計銷售額達2500萬至5000萬，累計銷量達10萬至25萬，累計開播58場，發布新影片79部，粉絲量減少22萬，近6日均未開播。

▲▼小楊哥掉粉400萬。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥掉粉400萬。（圖／翻攝自微博）

相關小楊哥「掉粉」話題引起網友熱議，「漲的粉都是買的假粉，現在掉的粉可都是真人粉」、「就說了不可以這樣對家人們」、「現在還有1億多粉絲，還掉粉掉不夠」、「400萬才是家人，其他的都是買的粉，哈哈」、「誰還買我笑他」、「還是有很多天真的家人們沒退追」。

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