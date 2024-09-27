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「三隻羊」被罰款、沒收2.96億元！　官方道歉：將退一賠三

▲「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查。（圖／翻攝自微博）

▲「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥相關部門26日晚針對，帶貨網紅「瘋狂小楊哥」捲入假香港月餅等風波宣布，小楊哥的公司「三隻羊」因涉虛假宣傳，沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元（人民幣，下同，約台幣2.96億元），並責令暫停經營限期整改。小楊哥本人尚未對此處罰做出公開回應。

綜合陸媒報導，三隻羊官微26日晚間發布道歉聲明，「近期有關我公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，我們對此誠懇致歉。我們全面接受聯合調查小組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任。」

聲明中指出，「我們將依法，全面進行公司內部整頓，實際保護消費者合法權益，再次向廣大消費者、粉絲朋友、大眾及媒體朋友致以誠懇歉意！ 」

▲三隻羊道歉聲明全文。（圖／翻攝自微博）

▲三隻羊道歉聲明全文。（圖／翻攝自微博）

合肥調查組表示，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推銷「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

調查組指出，三隻羊公司受湖北鮮多裕網絡科技有限公司委託，直播推銷「澳洲谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推銷訊息宣稱，該產品為原切肉，三隻羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的訊息進行推銷，但鮮多裕公司實際發貨的肉品為調製肉（組合肉），上述行為構成虛假的商業宣傳。

調查組說道，針對三隻羊公司在工作過程中，失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。

▲▼三隻羊退一賠三。（圖／翻攝自微博）

▲三隻羊官方客服。（圖／翻攝自微博）

三隻羊官方客服則對此回應，「麻煩顧客提供，鮮多裕牛肉捲或今年中秋期間，美誠月餅的訂單截圖（含完整的店家名稱、訂單編號和帳號資訊），鮮多裕牛肉捲或美誠月餅的訂單這邊看到會為您登記，核實無誤後，會為您退一賠三。」

而對於此次賠償是由三隻羊墊付，還是廠商賠付，三隻羊客服並沒有再作出回應。

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