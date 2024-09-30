三隻羊被罰後！「小楊哥」首發聲　粉絲：預計國慶後回歸直播

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥聯合調查小組26日針對，三隻羊網絡科技有限公司（簡稱「三隻羊」）直播帶貨問題，沒收違法所得、罰款共6894.91萬元（人民幣，下同，約台幣2.96億元），下令暫停營業限期整改。三隻羊負責人網紅小楊哥29日在被罰後，用旗下藝人的帳號在粉絲群首次發聲。

綜合陸媒報導，抖音帶貨網紅「瘋狂小楊哥」29日用旗下藝人「比奇」的帳號，在比奇的粉絲群組中，傳送了一則語音訊息。內容說道，「兄弟們，提前祝你們國慶快樂，天天開心。」

▲粉絲指出，小楊哥用旗下藝人的帳號發聲。（圖／翻攝自微博）

不少粉絲對此表示，「應該國慶後會回歸直播」、「聲音狀態聽起來滿好的」、「希望小楊哥快點回歸」、「離回歸不遠了，國慶後吧」、「快手已經開播了」。

不過多名網友直指，小楊哥事發後首發聲，竟沒正式道歉，「做網路直播帶貨，不是應該誠信嗎？竟然都出來發聲了，能不能給消費者一個道歉呢」、「妄圖事情慢慢冷卻下來後，再來道歉，真的是亡羊補牢」、「只騙家人們」。

還有人認為，該段語音訊息是AI合成，「騙子，有事就會躲，只會用AI敷衍」、「這是AI吧」。

合肥調查組26日表示，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推銷「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

▲小楊哥日前在直播上帶貨賣假月餅。（圖／翻攝自微博）

調查組指出，三隻羊公司受湖北鮮多裕網絡科技有限公司委託，直播推銷「澳洲谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推銷訊息宣稱，該產品為原切肉，三隻羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的訊息進行推銷，但鮮多裕公司實際發貨的肉品為調製肉（組合肉），上述行為構成虛假的商業宣傳。

調查組說道，針對三隻羊公司在工作過程中，失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。