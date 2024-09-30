才交過兩任「女友口技超驚人」　原因崩潰！全場愣：一般女生不會

▲女友口技超厲害，背後原因驚呆了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一時讓我承受不起！」一名男網友透露，女友才交過兩任，口技卻好得不得了，一問之下震碎原PO三觀，原來女友曾找朋友真槍實彈操練過，「怎麼舔比較舒服、怎麼發出吸吮聲」，還稱閨蜜們也都是如此。文章曝光後，全場網友紛紛直呼，「絕對是約砲」、「這種女友我不敢交」。

一名男網友在Dcard表示，女友的口技是歷任以來最好的，但令原PO納悶的是，女友才交過兩任男友，為何可以讓他欲仙欲死。

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直到最近聊起這話題時，女友自爆，交往前有找一個男生朋友「練習怎麼口交」，說對方親自用肉身指導，「怎麼舔比較舒服、怎麼發出吸吮聲！」

聞言，原PO崩潰又震驚，質問女友為何要找人練習，不料女友的答案再度震碎他三觀，「聽閨蜜們也會這樣啊，反正只是練習又沒有做其他事。」

看著原PO呆愣的模樣，女友不以為然反問，「你不覺得這種東西也要練習嗎？我當時也沒有男友可以練啊，如果之前沒練習過，搞不好你的龜頭已經爛掉了。」

看著女友一臉正經，原PO說，當下確實被這理由說服了，「仔細想想這種性技巧好像是真的需要練習，如果只是單純練習的話，對象是朋友還是伴侶好像也沒什麼差？」

但事後左思右想，原PO還是困惑想求問大家看法，「這件事還是突破我原本的框架，一時讓我承受不起，還是其實只有我沒找朋友練習過？」

底下網友認為不單純，「這種女友我不敢交」、「往好處想，現在是你在享受」、「簡單來說就是他約過砲，她閨蜜也約過砲，管他是為了什麼，啊你就看你能不能接受約砲」、「不可能，絕對是約砲」、「這種應該有收費」、「聽起來像幹話」、「我勸你是感情還不深之前趕快抽離，一般女性根本不會這樣」、「用假玩具練習不就好了，我也會練習，網路上有很多教學的，或是問身邊男生朋友，根本不需要特別實戰」。