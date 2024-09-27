怎判定女生色不色？過來人秒回「勁爆1點」：要多色有多色

▲原PO好奇如何判定女生色不色。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

性生活能讓彼此感情加溫，一名男網友卻哀喊，交了2任女友都是乖乖牌類型，他都無法性慾大開，如今恢復單身，好奇拋問「要怎麼判斷女生色不色啊？」文章曝光後，一票老司機中肯解答，「女生色不色取決你的顏值」；還有不少妹子自爆，我長得很單純，但我超色， 只有男友知道！」

一名男網友在Dcard表示，交過2任女友都是保守到不行，讓原PO感到困惑，「感覺乖乖牌女生好像都很保守？」

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話鋒一轉，原PO坦言，他還是比較喜歡另一半能色一點，因此好奇拋問「要怎麼判斷女生色不色啊？」

文章曝光後，「加藤鷹是說耳朵越貼，且位置在眼睛下面越色，你可以參考一下」、「看女生的耳朵，耳朵貼腦、耳低於眉或眼，都蠻色的」；還有網友中肯笑回，「女生色不色取決你的顏值」、「你顏值跟技術有到，女生要多色有多色」、「顏值+身材+尺寸，都沒有的話色不起來」、「面對真心喜歡的男生就會很色」。

留言串中，不少妹子自爆，「我長得很單純，交友也單純，反正就是外人怎麼看都是單純的人，但我超色， 只有男友知道」、「我就是那個反差大的，平常看起來可愛可愛的 被大家說很會讀書，但其實在家裡才不是，玩得可大了」、「我也是標準的乖乖女、好學生，很多人都說我很有氣質。最近被開發（聊色），才發現我超色還有M傾向...幫我開一個頭，剩下我就自由發揮得很好了」、「愛讀書又一臉無害，喜歡笑而且容易害羞，只有我男友知道我色」。

過去也有網友好奇「男生跟女生哪個更色一點？」最美性學博士許藍方則指出，「沒有什麼更色一點，如果就荷爾蒙上來說，男生男性荷爾蒙跟女生男性荷爾蒙比例相比，因為男性荷爾蒙跟性慾有關，男生性慾當然會比女生相對強一點點。」

但並非適用於每個人身上，許藍方解釋，也許某一個男生是群體中性慾相對較弱的，而某一個女生是一群人中最強的，兩人相比之下結果可能反轉，「就是相對，並沒有什麼更色一點，就看你遇到的是誰」。

許藍方接著說，男生性慾並不會像女生一樣因為荷爾蒙週期改變，在一個月某幾天特別高或特別低，而是隨年紀增長而逐漸下滑（20～30歲比較高）。許藍方認為，性慾就像吃飯一樣，有時好有時壞，不需特別思考是不是自身出狀況，把性慾與食慾聯想在一起會簡單許多。