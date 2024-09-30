年薪8萬硬吹130萬！保險女員工詐貸175萬　銀行淪苦主怒告

▲新北某人壽保險公司陳姓女員工以變造薪資證明的方式詐騙貸款被抓包。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市某間人壽保險公司陳姓女員工，為申請高額貸款，竟將自己僅有8萬多年薪竄改為134萬餘元，隨後向自家銀行申請250萬元貸款。為取得信任，她在電話徵信時更謊稱年收入介於120萬至130萬，成功蒙騙銀行得手175萬元，但她未能如期清償，銀行向國稅局調閱其所得稅資料發現遭騙，報警提告。士林地檢署偵結，依偽造文書罪起訴。

陳女明知其110年度實際薪資僅有88,871元，但她卻於隔年1月間上公司網站列印薪資證明，直接將薪資證明放大15倍，成134萬4953元，並持此虛假資料向自家銀行申請貸款高達250萬元。

為提高銀行信任度，陳女在電話徵信時更謊稱自己年收入達120萬至130萬元不等，成功誆騙銀行人員，順利獲得核准貸款175萬元。然而，陳女取得貸款後，僅短暫履行還款義務，至同年11月即停止繳納款項，引起銀行方懷疑。

銀行隨即向國稅局調閱其所得資料清單，確認陳女110年度實際收入僅有8萬多元，揭穿其偽造薪資證明詐貸的行為，並報警提告。

警詢、偵查時，陳女坦承犯行，並辯稱有個人經濟壓力故鋌而走險，檢警依行使變造私文書、詐欺取財罪起訴，建請法院從一重之詐欺取財罪處斷。