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怕報廢車被丟掉！高雄男網購「P開頭」假車牌　眼尖警秒識破

▲▼陳姓男子因汽車已報廢停駛，怕停在巷內道路遭環保局清除，異想天開上網購買偽造車牌懸掛，不料遭巡邏的員警識破。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼陳姓男子因汽車已報廢停駛，怕停在巷內道路遭環保局清除，異想天開上網購買偽造車牌懸掛，不料遭巡邏的員警識破。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名54歲的陳姓男子，因汽車已報廢停駛，但又怕停在巷內道路上恐遭環保局清除，異想天開上網購買偽造車牌懸掛，不料遭巡邏的員警識破，這下不但要繳交罰鍰，還因行使偽造特種文書罪嫌，遭函送高雄地檢署偵辦。

前鎮分局一心路派出所副所長李家銓、警員鄧威顥27日巡邏時，於11時15分許巡經凱旋三路某巷弄內，發現白色自小客車懸掛車牌竟然是英文字母P開頭；依交通部公路局公告「號牌型式及編碼規則表」，P開頭代碼號牌僅供普通重型機車領用；警方上前查看，發現該部自小客車車牌質感光澤不對勁，判斷是偽造車牌。

▲▼陳姓男子因汽車已報廢停駛，怕停在巷內道路遭環保局清除，異想天開上網購買偽造車牌懸掛，不料遭巡邏的員警識破。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方調查，陳姓車主表示，名下汽車因沒在開，已報廢停駛，但車體狀況正常仍可駕駛，未來還有二手賣出空間，但怕無牌車停放在路邊，會被環保局貼單清除，便上網購買偽造車牌懸掛。

▲▼陳姓男子因汽車已報廢停駛，怕停在巷內道路遭環保局清除，異想天開上網購買偽造車牌懸掛，不料遭巡邏的員警識破。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方訊後，除了依據道路交通管理處罰條例第12條4項舉發，可處新台幣3600元至1萬800元罰鍰，另依行使偽造特種文書罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，懸掛偽造車牌停放於道路上，依法最重可判處一年徒刑，切勿以身試法。

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