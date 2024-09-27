北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台北市議會國民黨三連霸議員陳重文所涉圖利案，今（27日）傳喚同案被告康立錡作證，陳不認同康的說法、急得想糾正，2度被審判長制止不得干擾證人，康證稱和陳合開公司承攬標案、錢都是陳在管，他被約談到案才知公司有盈餘、卻被陳轉帳到其他公司，陳否認替合開的公司議價，「不會為了小案子去欠人情」。

▲國民黨台北市議員陳重文涉圖利等罪嫌，同案被告監視系統業者康立錡27日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

本案於今年（2024年）3月14日由台北地檢署指揮廉政署搜索約談，陳重文同月21日被羈押至今，今年7月19日被起訴移審續押，日前在看守所度過47歲生日。北院今共傳喚3名證人、隔離訊問調查陳所涉案情，康立錡排在第3棒。

康立錡證稱自己獨資的維鑛公司，本就是台灣智慧光網公司下包的下包，專做校園監視系統，因緣際會認識陳重文，陳得知他常被台智光卡工程款，向他自稱跟台智光很熟，後來更找他合開公司、陳全額出資，他信任陳，同意用他的名字為公司取名，他專責業務與技術，沒出錢卻能拿4成股權，是因他有專業能力、也有壓低成本等優勢。

▲國民黨台北市三連霸市議員陳重文涉圖利等罪嫌，27日從台北看守所被提訊到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

康立錡證稱，陳重文告訴他只要是台智光的案子，就用立錡公司去承攬，還引薦他跟台智光董事長李慶煌等人見面，他本意就是直接成為台智光供應商，否則沒必要再開新公司，陳說台智光有標案就會給立錡公司做，立錡公司做的標案，也都跟台智光有關。

康立錡指出，成立立錡公司原本只做北市府教育局的校園標案，本案社會局標案是突然迸出來的，由台智光通知他。康強調，立錡公司接的標案，他都會把報價告訴陳重文，「因為錢都是陳出的」，台智光想殺價、他不肯，陳說會去講，結果真的就不再殺價，今年初拿不到本案尾款，也是陳去協調。

康立錡自稱不懂法律、壓根兒不知本案有利益迴避問題，且他以為立錡公司虧損，被約談到案才知有賺錢，但錢被陳重文轉帳給其他公司，他從沒分到盈餘。康說立錡公司財務、大小章跟帳戶存摺都是陳在管，陳用錢也不會告訴他，他甚至不知陳轉帳的那些公司是做什麼的。

▲陳重文今年（2024年）3月到案時，身形福泰，與收押後消瘦模樣明顯有別。（圖／記者許靖騏攝）

陳重文聽康立錡的證詞如坐針氈，作勢想插話糾正，2度被審判長制止，終於輪到他發問，陳連珠炮似質疑康立錡「是我叫你去標社會局的案子，你有證據嗎」、「你有告訴我投標社會局的案子，但我沒有准駁，對不對」，康狀似委屈答稱「是你說台智光的案子，都用立錡公司接，全部啊！」

辯護律師用迂迴方式鋪梗，讓康立錡親口說出陳重文沒指示投標本件社會局標案，而是因立錡公司為「系統整合商」、符合標案所需性質，加上康能提供最低價格、最好規格，有把握得標，且康為立錡公司業務實際負責人，能決定用哪家公司名義投標、價格多寡，顯非聽從陳的指令。

辯護律師更指立錡公司為承攬校園監視系統而成立，還曾被台智光殺價，代表非內定廠商，也與陳重文與台智光的交情無關，所以陳出資並不會構成圖利罪。陳連忙順著律師的話，強調自己做3屆議員，絕不會為自己的公司去議價，「不會為了小案子去欠人情」。

▲國民黨台北市議員陳重文涉圖利等罪嫌，同案被告監視系統業者康立錡（左）27日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指陳重文沒反對投標、還去交涉不用殺價，工程款也收了，如今卻推給康立錡自行接案，辯詞不可採信。今庭訊歷時4.5小時，下午2點結束，法官諭知陳重文還押，下周二（10月1日）上午繼續審理。康立錡開完庭不回應記者發問。

陳重文本案被控涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌的背景，是陳與上市公司台通光電董事長李慶煌有交情，台通光子公司台智光與台北市府2011年簽訂光纖BOT契約，台智光建置北市轄內光纖網路、享有25年經營權，台北市府所屬機關須優先租用台智光的網路服務。

檢方指控陳重文去年（2023年）4到6月間，施壓台北市府社會局，將轄下公立托兒所監視器雲端建置案，依光纖BOT架構委請台智光建置，陳再於去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，找監視設備業者康立錡掛名負責人，陳隱身幕後運作立錡公司成為公托監視系統標案供應商。

檢方認為台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件公托標案所需硬體設備逾1000萬元，最後卻轉包給康立錡獨資的維鑛公司履約，立錡公司「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被視為陳涉圖利的不法利益。陳同案另涉偽造文書、業務侵占等罪嫌。