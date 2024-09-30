鼓棒抽學童下體近2年還嗆：說出去宰了你！恐怖教師判4年半定讞

▲男童遭長期凌虐，甚至出現創傷壓力症候群。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某實驗小學音樂教師，長期虐待某位小五學童，甚至拿鼓棒抽打下體、手臂骨折傷處，時間近2年。最後老師還嗆「說出去，我就宰了你」，被害學童因此產生創傷後壓力症等嚴重傷害。老師一二審均遭判刑4年6月，案經上訴，最高法院30日駁回上訴定讞，老師將入獄執行。

本案發生後，該名音樂、聽覺藝術課劉姓老師已經遭學校解聘，沒有在原學校任教。至於被害學童因為身心嚴重受創，除了不敢上學、不敢提起劉師，甚至在接受調查時，也會出現恐慌等情緒不穩定的激烈反應。

而本案判決指出，劉姓老師與被害男童的家長互動良好，而劉男的兒子在2017年9月間進入該實驗小學，成為被害男童的學弟。劉男就委託男童照顧自己的孩子，但他不滿男童照顧兒子時偶有疏失，竟多方虐待男童。

劉男除了口頭辱罵以外，還搧男童巴掌，甚至以鼓棒用力抽打男童小腿骨、生殖器、後腦杓、鼻樑等等部位，邊打邊罵：「照顧（劉男兒子）是你的責任，為何這點事情都做不好？」男童遭凌虐近1年，身心嚴重受創，腿部還因此骨折打鋼釘，開始出現創傷後壓力症、合併解離轉化症、焦慮、失憶等嚴重傷害。

男童將被虐待的事情告知家長，反倒引起劉男憤怒，更是加倍虐打；劉男也多次在男童面前辱罵家長：「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。男童2019年升上小六，劉男還在開學後，將男童獨自叫到教室來，恐嚇「你要是說出去，我就宰了你」。總計男童遭虐打時間近2年，案經家長提告，劉男經檢方偵辦後，由《ETtoday新聞雲》記者獨家揭露起訴，全案因此爆發。

法院審理時，劉男否認犯罪，辯稱遭男童構陷，覺得自己很委屈、很無辜。但法院調查後，認定男童供述屬實，劉男確實長期虐打男童。一二審法院均認定有罪，均判刑4年6月，案件再上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞，劉男將入獄執行。