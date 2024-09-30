指台南拉麵名店灌票挨告誹謗　「愛吃輝」二審維持無罪判決

▲美食部落客「愛吃輝」，前往台南式粉專票選的「台南拉麵第18名」的北極星拉麵店用餐，事後撰文評論指「聽說這間台南拉麵親友團去灌票的因素比較大」，引起店家不滿提告，二審維持無罪判決。（圖／翻攝自北極星拉麵臉書）

記者林東良／台南報導

有14萬人追蹤的美食部落客「愛吃輝」，2023年10月間前往「台南拉麵第18名」北極星拉麵店用餐，事後撰文評論，除批評蔥花太少等外，並提及「聽說這間台南拉麵親友團去灌票的因素比較大」，引起店家不滿提出誹謗告訴，一審判無罪，檢察官不服提上訴，台南高分院審理後，認罪證不足駁回上訴，維持無罪判決。

美食部落客「愛吃輝」，2023年10月間，前往北極星拉麵店用餐，事後撰文PO網指出，「這間台南拉麵的排名比較後面，所以我也比較晚才來吃吃看，不過有聽說這間台南拉麵親友團去灌票的因素比較大，沒想到距離我最近的台南拉麵，卻是最後面才來吃」。

「愛吃輝」對北極星拉麵店的負面評論，引起店家不滿，店家認為文中所指網路「票選」結果是「灌票」，店家難以接受，對「愛吃輝」出誹謗罪嫌告訴；案經察官起訴後，台南地院一審認「愛吃輝」有網友留言截圖佐證，罪證不足判他無罪，檢察官不服上訴台南高分院。

二審審理後認為，被告為美食部落客，指網路「票選」結果是「灌票」等文字外，尚有諸如：「地獄辣的湯頭我覺得不錯」、「叉燒的部分還算嫩口」、「麵條的部分適中的版本也是屬於比較有嚼勁的類型，但我個人是喜歡這種口感的」、「我覺得他們湯頭的部分應該不是部分負評指稱的粉湯，湯頭濃郁之間又順口，整體雞湯的香氣非常明顯」等字句，就該店給予正面評價，是以從被告文章之前後脈絡為整體之判斷，認尚難認被告主觀上有何毀損告訴人上開拉麵店名譽之故意，要非得以隻言片語而斷章取義，遽以刑法誹謗罪責相繩，檢察官所舉之證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確定其為真實之程度，故為被告無罪之諭知，經核於法並無違誤，而駁回上訴，維持一審無罪原判。