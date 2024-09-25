隔壁班導師「奪初夜又劈腿」國二女10年後提告　二審出爐

▲劉姓男師10年前和國二女學生交往，10年後被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／宜蘭報導

一名國二女學生加入吉他社，和創辦社團的隔壁班劉姓男導師越走越近，進而發生性關係，劉男還頻頻問她「妳有沒有覺得我很厲害」、「妳很容易濕嗎」，女學生後來發現劉男早就和另名女老師交往並訂婚，雙方不歡而散。10年後女學生對劉男提告，指出兩人當年至少發生10次性關係，劉男因而被處8年徒刑。劉男否認和學生發生性行為又上訴，二審法官認為，證據只能證明女學生的初夜對象為劉男，改判他2年徒刑。可上訴。

判決指出，劉姓男子10多年前在某國中擔任導師，因社團活動認識隔壁班女學生小雅(化名)，雙方發展成男女朋友，當時28歲的劉男開車載著國二的小雅出遊，在車內、宜蘭市租屋處發生性行為至少10次，還互相傳裸照、訊息互撩。

兩人發生關係後，小雅自認和老師已成為男女朋友，不料劉男同時也和同年級女導師交往。小雅直到升上國三後，才發現劉男和女老師已訂婚，憤而傳臉書訊息向女老師揭露自己和劉男的戀情，並在10年後對劉男提出告訴。

▲女學生發現老師訂婚，憤而傳訊息給老師未婚妻揭露戀情。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

全案審理時，劉男坦承和小雅交往過，不過「時間很久了，覺得沒有什麼，就是人跟人之間的來往」，更有可能小雅提出的相關證據或記憶其實另有他人，並不是他，否認雙方曾發生性關係，反控小雅在2022年間跟他妻子索要250萬元，他原本要請律師處理，想不到拿不到錢的小雅立刻就提告。

合議庭法官認為，小雅在偵查及地院審理過程中，對劉男指證歷歷，再加上雙方互傳裸照，足認兩人曾是關係親密的男女朋友，判定劉男未謹守師道，一再與小雅發生性行為，並且在偵查時否認犯行，因此依妨害性自主罪，判他8年徒刑。

劉男再上訴，不過法官檢視劉男和小雅當年的對話，包含「妳有沒有覺得我很厲害」、「那為什麼妳那麼快就濕了」、「妳很容易濕嗎？」、「妳很容易有感覺嗎？」，可見兩人互動關係親密。

另小雅在2016年得知劉男結婚後，私訊問他「你會不會怕我起你底啊」，而劉男則回覆「怕」、「對不起」、「我一直活在恐懼」，小雅又模擬劉男向女老師坦白劈腿，諷刺說「：喔抱歉啦我跟妳在一起的時候，喜歡上別的女生她還第一次唷」、「超爽的」，劉男也未辯駁，僅說「對不起」等語，可見對話中的「第一次」和性行為有關。

法官認為，劉男至今仍否認犯行，未和小雅和解，實屬不該，不過「罪證有疑，利於被告」，除小雅清楚表示「第1次」和劉男進行，而劉男不否認外，其餘9次性交證據不足，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，改判劉2年徒刑。可上訴。

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