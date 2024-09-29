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雲林北港鎮驚傳埃及斑蚊大量繁衍！大動員全面清消及巡檢

▲北港鎮在接獲國家衛生研究院的監測結果後，針對高風險里區域加強孳生源清除，易積水的廢棄輪胎打洞避免積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮在接獲國家衛生研究院的監測結果後，針對高風險里區域加強孳生源清除，易積水的廢棄輪胎打洞避免積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家衛生研究院監測發現埃及斑蚊於雲林北港鎮大量繁衍，縣長張麗善指示環保局、衛生局協助各機關落實環境清潔維護及登革熱防治。雲林縣環境保護局今（29）日表示，北港鎮公所已於23日完成北港地區全鎮登革熱病媒蚊防治噴藥工作，後續將加強巡檢及環境清消，請民眾共同防止病媒蚊孳生，杜絕登革熱。

雲林縣衛生局長曾春美指出，今年截至目前為止，雲林縣尚無本土登革熱個案，但其他縣市陸續有病例傳出，請鄉親仍要謹慎防範，以「清除再清除、檢查再檢查」的最高標準整頓住家及工作環境；確實「巡」檢，避免戶內外積水；清除積水，必要的容器「倒」置；容器減量，「清」除不要的器物；「刷」洗容器，避免蟲卵再附著。

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▲北港鎮在接獲國家衛生研究院的監測結果後，針對高風險里區域加強孳生源清除，易積水的廢棄輪胎打洞避免積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局長張喬維說明，北港鎮於8月起已針對轄內28里進行全面登革熱病媒防治作業，在接獲國家衛生研究院的監測結果後，立即請北港鎮各里落實病媒蚊孳生源清除工作及登革熱防治宣導，並針對高風險里區域加強孳生源清除，易積水的廢棄輪胎打洞避免積水。9月16日下午亦動員進行仁和里、朝天宮週邊各里積水容器巡檢，清除積水容器84個及112個廢輪胎巡檢及打洞。

張喬維表示，縣府三年編列2億2968萬預算，啟動全縣清溝工作；同時在今年度的環境清潔考核中，增加登革熱防治、積水容器清除等相關分數比重，考核頻率也從過去的2次增加到今年的4次，藉由加強與村里長溝通協調，提升環境品質。

▲北港鎮在接獲國家衛生研究院的監測結果後，針對高風險里區域加強孳生源清除，易積水的廢棄輪胎打洞避免積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮在接獲國家衛生研究院的監測結果後，針對高風險里區域加強孳生源清除，易積水的廢棄輪胎打洞避免積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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