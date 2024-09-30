預期山陀兒來襲葉菜供需大　西螺果菜市場交易量增4成

記者蔡佩旻／雲林報導

「山陀兒」颱風來勢洶洶，東北風增強、北部開始有短暫陣雨，西螺果菜市場蔬菜交易上周六承銷商預購二日貨，採購量增。今（30）日持續受影響，蔬菜交易行情普呈漲勢。短期葉菜類價格波動較大，從每公斤平均價小白菜50元、青江50元、空心菜80元、芹菜191元、芥藍菜50元、莧菜95元、油菜46元。

▲山陀兒颱風來勢洶洶，西螺果菜市場蔬菜交易上周六承銷商預購二日貨，採購量增。今（30）日持續受影響，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

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種植小白菜的王姓菜農表示，菜價漲幅其實從凱米颱風過後就一直維持在中點，豪大雨造成劇損、農民幾乎無菜可收，物以稀為貴，颱風過後的蔬菜成長期也並不平順，時常的雷陣雨後又馬上出大太陽，葉菜最怕晴雨反覆，潮濕的菜葉遇隔日一早烈日高溫幾乎無法成長，種植並不順利，漲價其實與颱風關係不大，有影響是搶收進場交易量增加部份。

▲菜農指出，連月以來氣候陰晴不穩定，造成蔬菜生長不順，是菜價整幅主因。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，目前市場交易量供應無虞，菜價漲幅較上週約兩成主要在葉菜類。交易量因搶收約多4成，預期颱風心理原定下週採收的的菜，這週能收的都先搶收完成，怕雨水一進來，不是被淹沒就是被雨滴打壞，恐所有心血化為烏有，未來趨勢仍需觀察颱風帶來雨量、雨勢，是否影響蔬菜生長與賣相。

▲西螺果菜市場今日交易市況相當熱絡，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺果菜市場董事長蔡德福表示，未來趨勢仍需觀察颱風帶來雨量、雨勢，是否影響蔬菜生長與賣相。（圖／記者蔡佩旻翻攝）