差20米到店面！文大便當店闆娘慘死前里長輪下...家屬忍痛原諒

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區菁山里何姓前里長，駕駛車輛沿格致路行駛，疑未注意前方，直接撞上靠右行走的便當店周姓老闆娘，周婦被撞飛彈起落地，經搶救仍回天乏術，何翁則喊冤說「要右轉沒看到人」，被檢方起訴。士林地院審結，考量雙方以100萬和解，依過失致死罪，處有期徒刑4月，可易科罰金、緩刑2年。

今年4月22日下午1時許，前菁山里里長何翁駕駛自小客車，沿仰德大道上山行駛，行經格致路50號時，撞上好端端靠右行走的69歲周姓婦人，周婦倒完回收步行被疾駛而來車輛撞擊，來不及閃避，原地被彈起重摔在地，而便當店離車禍點僅距離20公尺。

▲何姓前里長撞死文化大學外便當店老闆娘。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

警消到場後，將她緊急送醫搶救，經搶救仍於5月7日不幸身亡。據了解，周婦與女兒一起在文化大學附近經營便當店，孰料走在平常都會行走的路，且剩20公尺就到自家店，卻碰上意外，從此天人永隔；無酒駕的何翁則表示，當下正準備要右轉菁山路，沒有看到路人，才會釀禍。

法院審理時，考量何翁疏未充分注意肇事，使被害家屬受到莫大痛苦，考量雙方以100萬達成和解，獲告訴人諒解，且案發時年滿80歲並符合自首要，依過失致死罪，處有期徒刑4月，可易科罰金、緩刑2年。