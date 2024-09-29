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社會 社會焦點 保障人權

鬼切撞死人！駕駛往前開15公尺才掛電話　裝沒事閃人

記者陳凱力／新竹報導

本月26日上午，新竹縣竹東鎮北興路發生一起嚴重車禍，29歲莊姓女騎士為閃避臨停車輛，卻遭後方鬼切的轎車撞上，莊女在地上滾了一圈後被車胎輾過，當場重傷，送醫後不治。事發3日，有熱心車主提供行車紀錄器畫面，指稱65歲肇事車主當時邊開車邊用手機，這段影片成為檢警調查的重要證據。

根據網友在臉書社團「爆廢公社」分享的影片，當時轎車行駛在內線，莊姓女騎士則沿著外側車道的外側白線邊前進；發現前方有一輛臨停車輛，莊女慢慢偏向道路中間閃避。

然而，當她偏至外側車道中央後，卻遭後方內車道的小轎車追撞，小轎車在未打方向燈的情況下突然切向外車道，鬼切撞上女騎士。莊女跌落在地滾了一圈後被輪胎輾過，之後躺在地上一動不動，送醫後傷重不治。

▲▼開車用手機還肇逃！　鬼切撞死人後還往前開15公尺才掛電話。（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼小轎車行駛在內車道，突然鬼切道外側，撞上女騎士。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

▲▼開車用手機還肇逃！　鬼切撞死人後還往前開15公尺才掛電話。（圖／翻攝新竹大小事）

事發3日後，有熱心網友將行車紀錄器畫面PO上網，影片中轎車撞上女騎士後，女騎士倒在輪下被輾過，肇事轎車持續行駛，直到前方車輛停下才被迫停車。此時，清楚看到擋風玻璃內的駕駛才放下手機。

更過份的是，肇事車主見前方車輛起步後，竟然直接走人、肇事逃逸。直到警方上門，才辯稱「不知道撞到人、以為撞到東西」。

這則「講手機」的影片也同步交由警方進行調查。不過結果出人意料，經車禍小組了解，若從監視器畫面來看，手機的位置是在擋風玻璃的右方，依我們左駕的位置向畫面應該在右方沒錯，但是這則影片為後方行車紀錄器，而後方行車紀錄器的畫面會是左右相反的，再者，依原本道路監視器來看，撞擊點為白線位置，當時的駕駛座是雙黃線這邊，檢視後行車紀錄器，撞擊點同樣是白線這一側，所以白線這側的手機，應為副駕駛座之處。

目前全案已依過失殺人及肇事逃逸罪嫌進行偵辦。

▲▼開車用手機還肇逃！　鬼切撞死人後還往前開15公尺才掛電話。（圖／翻攝新竹大小事）

▲有網友提供後方行車紀錄器，清楚拍下小轎車駕駛開車用手機，且在撞到人後還一路往前開了大約15公尺才掛上電話。（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼ 新竹縣竹東鎮北興路二段死亡車禍，轎車輾斃女騎士。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女騎士原本沿著外車道右側白線邊騎，因閃避前方臨停車才慢慢偏向左方，但全程都仍行駛在外車道中。（圖／翻攝報廢公社，下同）

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