山陀兒陸警擴大納高雄「估周三強颱登陸」　豪雨肆虐南部拉長

▲ 山陀兒颱風持續增強，不排除增強為強烈颱風，預估在高屏一帶登陸。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風持續接近台灣，中央氣象署發布最新預報資料，擴大陸上警報範圍納入高雄，氣象署預估，山陀兒明天下半天開始北轉，接近南部海域，環境適合發展，預估明晚增強為強烈颱風，預估周三凌晨登陸高屏一帶，由於颱風結構完整且南部地區無山脈屏障，風雨影響時間拉長，加上大潮，留意海水倒灌。

根據氣象署最新資料顯示，山陀兒中心目前位在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈已進入台灣南方近海，陸警範圍包括高雄、台東、屏東、恆春半島，台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲山陀兒颱風暴風圈觸及恆春半島，預估在高屏一帶登陸。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒目前所在環境適合發展，不排除強颱登陸，未來路徑預估仍往西北西方向移動，明天下半天開始出現北轉角度，後天上半天經過台灣地區，往東北邊離開，因此明天到周四影響最明顯的時候。

伍婉華提到，風力開始逐漸明顯，目前東北部、南部海域有長浪，花蓮、龜山島也有長浪情形，台灣周圍海域出現4至6公尺以上浪高，陸地陣風可能達到10，目前恆春半島及花蓮觀測到9級強陣風，綠島蘭嶼達到12級強陣風。

▲未來風力趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，颱風外圍環流一波波靠近，也帶來瞬間強降雨，過去花東每小時50毫米時雨量，有些降雨回波越過中央山脈，中南部也會有降雨。基隆北海岸、高屏地區可能有局部性大雨，其中花蓮、台東、恆春半島有局部性豪雨。

伍婉華表示，明天迎風面降雨更多，南部地區在明晚隨著颱風接近，雨勢更明顯 。周三颱風中心靠近南方陸地，周二到周三，北部、東半部及中南部山區有局部性大雨或豪雨，東半部、恆春半島、北部山區及屏東山區可能出現豪雨。周四颱風遠離，降雨才會逐漸緩和。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出東西邊兩樣情，今天苗栗、台中、彰化可能36度以上高溫，中北部明天35至36度，東部下雨明顯，因此高溫略降，北部東北部轉涼。

伍婉華說，明天下半天颱風逐漸北轉，但不少預報指引顯示，北轉位置比氣象署預報更偏西，之後往東北方向北上，也因此南部沒有山脈屏障，加上颱風結構完整，影響南部陸地時間拉長，雨勢明顯，適逢年度大潮，西南部留意海水倒灌。