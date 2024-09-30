山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

▲中度颱風山陀兒正逐步接近台灣，台南市政府上午召開「山陀兒颱風台南市政府防颱整備會議」，市長黃偉哲親自主持，要求市府團隊及37區公所加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依中央氣象署預報指出，中度颱風山陀兒正逐步接近台灣，易有強風降雨發生，台南市政府30日上午召開「山陀兒颱風台南市政府防颱整備會議」，市長黃偉哲親自主持，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作，他也籲請市民隨時注意中央氣象署最新訊息，加強防颱準備。

黃偉哲表示，鑑於今年7月凱米颱風造成本市多處淹水及道路中斷狀況，請各編組單位務必嚴陣以待，應記取前車之鑑，對於土石流潛勢區域，請水利局加強土石流監控、區公所隨時注意當地土石滑落及崩塌之情形，並應有預防性疏散撤離之準備；請消防局必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即因應處置，守護市民安全。

另外工務局、水利局、區公所及其他權管單位應特別加強樹木固定，避免倒伏，以維護市民與交通安全，並且特別提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，並提供市民領取地點及使用方式等資訊，他也籲請主管機關提醒大樓管委會注意地下停車場入口防水擋板設置，並啟動自主防災社區機制。

市長黃偉哲最後提示，面對山陀兒颱風可能帶來的致災性風雨，各單位應記取凱米颱風時的缺失逐一改進，加強警戒，此外，有鑑於近期新北市登革熱疫情擴散，在颱風過後，請市民務必加強居家週遭環境積水清理、清除登革熱孳生源。

山陀兒颱風台南市災害應變中心已於9月29日下午9時成立三級開設，台南市政府呼籲，市民於颱風來襲前，應對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全，備妥居家存糧、清理居家排水，落實各項防颱準備，在山區、河、海邊等颱風期間易生危險區域，民眾應避免前往活動，可至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊，颱風期間如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或本府災害應變告示網查詢相關災情訊息。