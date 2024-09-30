山陀兒交通異動懶人包！56船班停航　台鐵東部、南迴停駛一次看

▲山陀兒颱風來勢洶洶，東部部分區間和南迴線將陸續行駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來勢洶洶，衝擊陸海空交通，台鐵今(30日)東部對號車蘇澳新＝花蓮間停駛、南迴線下午3時起停駛；蘇花公路今中午12時起預警性封閉；國內線班機取消22架次；離島交通船56航次停航。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

台鐵

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台鐵今晨6時55分K48-K56公路側已有三處泥流狀況，為確保行車安全，台鐵自6時55分起暫停和仁＝崇德間所有列車，另東部幹線對號車蘇澳新到花蓮間也停駛、區間車和仁或和平站到新城間停駛，南迴線下午3時起停駛。

台鐵公司也宣布加開花蓮到新左營全車自由座列車，南迴線列車也全面開放站票。

今運行計畫調整如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

1.對號列車：正常行駛。

2.區間(快)車：正常行駛。

二、東部幹線：

1.對號列車：

(1)順行台北=花蓮間行駛至蘇澳新、羅東；逆行行駛至花蓮。

(2)花蓮=台東=新左營順行自324次起停駛(末班車為422次)；逆行自317次起停駛(末班車為313次)。

2.區間(快)車：

(1)順行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。

(2)逆行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

(3)花蓮=台東=新左營自15:00起停駛。

三、南迴線：

(1)順行自708次(含)起、逆行自317次(含)起停駛。

(2)今日(9/30)經由南迴線對號列車全面開放站票。

四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

公路

台9線蘇花公路自今(30日)凌晨起至上午連3起土石流災害，公路局表示，蘇花路廊蘇澳(台9線104K+130)至崇德(台9線165K+700)及台9丁線蘇澳至和仁路段，於今(30)日上午9時實施預警性道路封閉「只出不進」、中午12時封閉道路，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另行公告恢復通行時間。

▲台9線蘇花公路今出現土石流。（圖／公路局提供）

航空

民航局表示，受山陀兒颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消22架次，國際暨兩岸航線正常。

海運

航港局表示，受山陀兒颱風影響，今日(9月30日)共有13航線，計56航次停航，航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航線如下：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。

4.南竿-東引：全部停航(1航次)。

5.高雄-馬公：全部停航(1航次)。

6.布袋-馬公：全部停航(5航次)。

7.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(1航次) 。

8.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

9.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

11.金門-石井：全部停航(2航次)。

12.東港-小琉球：部分停航(14航次)。

13.鹽埔-小琉球：部分停航(8航次)。