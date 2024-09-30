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山陀兒大轉彎直撲！南部人見路徑「閃過中央山脈」嚇愣：會很慘

▲▼中颱山陀兒路徑潛勢預測。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒路徑潛勢預測。（圖／中央氣象署）

記者施怡妏／綜合報導

「山陀兒」颱風來勢洶洶，各地風雨漸增，最新路徑預報有向西修正的趨勢，登陸威脅增加，周二到周四上半天是影響最明顯的時候，有網友貼出山陀兒的路徑圖，傻眼直呼「這走法太78了吧！」留言區，南部地區的網友瑟瑟發抖，「這樣走法南部很慘」、「直接閃過山脈群」。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出山陀兒的預測路徑圖，颱風本來在台灣底下，突然鬼切往上轉，而且剛好避開台灣的山脈群，直撲南部，「這個颱風走法也太78了吧！」

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底下網友紛紛表示，「從下面來的颱風每一個都很恐怖，大家做好預防準備了」、「假裝離開你，最後來個回馬槍」、「從西部登陸傷害最大」、「要證實高雄上次淹水後，有沒有在做事」、「我看周三周四北部雨可能也刺激」、「山陀兒：大家都說中央山脈很強大，繞過去不就好了」、「環島型颱風」、「一早看到整個都不好了，頭痛欲裂啊」。不過也有網友抱持樂觀態度，「這還只是預測，搞不好明天的路徑又不一樣了」。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

中央氣象署表示，山陀兒目前以每小時9公里速度向西北西進行，其暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，未來強度有增強的趨勢，明天至周四上半天是影響台灣最明顯的時候。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，山陀兒颱風逐漸增強中，環流很大、很大一隻，最新資料顯示，山陀兒抵達台灣附近時，強度可能接近中度颱風上限，十分接近「強烈颱風」規模。

目前預測路徑繞過恆春以南後，開始大角度轉向，慢速朝台灣西南前進，有機會以巔峰之姿，在登陸屏東東港至恆春之間。若以目前走勢，少了中央山脈保護，颱風直接侵襲，加上移動速度慢，對高屏地區也威脅會非常劇烈，颱風越晚轉向，登陸地點就會再北調，對南部地區威脅就會更大。

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