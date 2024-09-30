山陀兒估南進東出！路徑少見「歷史等級颱風」　全台風雨時程曝

▲山陀兒颱風逼近，全台各地風雨逐漸明顯。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒慢速接近台灣，路徑不斷西修，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，預測颱風中心在明天北轉接近南部，周三白天不排除登陸後，再從東半部出海。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」直指，山陀兒強度、範圍及路徑極度少見，可能是一次歷史等級的颱風。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒目前以每小時9公里速度，向西北西進行，預估明天下半天開始才向北轉，甚至到周三上半天才北轉，可能從南部北上，對台灣影響最明顯時間從明天延長到周四上半天。

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李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，預測颱風中心明天通過巴士海峽後北轉，接近台灣南部沿海；周三白天中心不排除登陸後再從東半部出海，跟夏天常見東邊登陸西邊出海的走向大相逕庭。周四颱風快速往東北，各地的風雨才會陸續緩和。

李至晟表示，明天起隨著颱風北上，暴風圈從最南邊的恆春半島逐漸涵蓋台灣的南部、東南部；花東位於迎風面，會先迎來持續性豪大雨，西北部平地只會有很零星的降雨。南部跟北部、東北部降雨的頻率，隨著颱風接近而逐漸增加。

他說，預測周三影響最大，南部會在清晨到上午隨著颱風中心接近，風向轉為西南風後，一方面是風雨會非常快速的增強，另外也不利河川排水，預計周三晚間風雨才會趨緩。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，翻遍近百年侵台颱風資料，相似山陀兒強度、範圍及路徑的案例，極度少見，這可能是一次歷史等級的颱風。

山陀兒颱風路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，在導引氣流微弱下，山陀兒將在巴士海峽龜速北轉，之後進一步轉向東北，在南台灣擇地登陸，並逐漸加速往東北遠離台灣，這樣的大方向幾近底定，僅剩微幅的調整。



「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天到周四，山陀兒颱風對台灣影響最劇烈，中心預期在周三登陸南部，登陸後受地形影響，颱風可能有不規則移動，並開始加速向東北前進，預計周四下半天颱風遠離台灣，影響漸緩。

粉專表示，花蓮、台東、恆春半島不管颱風在西南部何處登陸，花東恆春都會當上整整3天多的迎風面，強風豪雨不間斷，尤其花東雨量會非常可觀，恆春半島更要注意颱風核心的狂風暴雨。台南、高雄、屏東強風大雨一定免不了。

粉專強調，南部風雨開始的時間，要等到颱風核心非常靠近陸地時，才會開始，會不會達到狂風暴雨的程度，也不一定，要看颱風中心具體在何處登陸，登陸點附近及南側會很可怕，但登陸點北側會相對和緩一點，還需要再觀察。