山陀兒周三「最強姿態登陸」穿台！南部暴潮防豪雨　花東雨量破千

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒移動速度緩慢，中央氣象署預估不排除成為強烈颱風，後天上半天從南部登陸，暴風圈籠罩全台，因南部無地形屏障加上颱風結構完整，將以最強的強度影響南部，帶來強風豪雨，並注意暴潮與海水倒灌。

▲山陀兒颱風逼近，台灣各地風雨逐漸明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象署最新預測資料顯示，山陀兒颱風中心下午2時位在鵝鑾鼻的南南東方約 170公里之處，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北西進行，近中心最大風速每秒45公尺。

氣象署指出，其暴風圈已接觸恆春半島及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅，預計此颱風未來強度有稍增強的趨勢。氣象署預測到周五為止，花蓮、台東累積雨量突破1千毫米，高雄、屏東雨量也達到500至800毫米。

▲山陀兒颱風最新路徑預估。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒在未來24小時移動速度會越來越慢，不排除變成強烈颱風，預估明天下半天出現北轉的機會，後天從南部陸地登陸，再往東北方向移動，通過移動速度不快，因此影響台灣時間延長。

她指出，隨著颱風靠近，風浪明顯增加，蘭嶼出現7公尺長浪，明天長浪區域更多，4公尺浪高圍繞在台灣附近，靠近颱風中心的海域將有8公尺以上的風浪。明天強陣風區域包含台灣海峽南部、東南部海面，苗栗以北沿海、東南部沿海、澎金馬都有8到9級強陣風。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，伍婉華表示，今天受到颱風外圍環流影響，花蓮、台東已出現局部性大雨，持續到明天。明、後天颱風靠近，東半部、北部還會下雨，南部比較晚的時間也會下雨，北部雨勢變大，周四下半天颱風後，降雨才會趨緩。

伍婉華指出，明天到周四是颱風影響台灣最明顯的時候，明、後天花東、恆春半島、中南部山區及東北山區可能出現豪雨等級的降雨，隨著颱風路徑調整，東北部山區也會有明顯降雨。

伍婉華表示，颱風預估周三上半天從南部登陸後，向東北方向移動，南部要留意颱風中心帶來強風豪雨，明天西南部地區包括屏東、高雄、台南及嘉義小心暴潮，以及大潮帶來的海水倒灌危險。

▲▼未來風力、浪高趨勢。（圖／氣象署提供）